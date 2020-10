Video - Wat kan er misgaan als een vrachtwagen een bocht neemt? - Autoblog.nl

Nou, dit kan er dus misgaan met een vrachtwagen en een 1 Serie!

Eigenlijk is het best vreemd dat auto’s en vrachtwagens asfalt met elkaar delen. De verschillen zijn immens. Een auto is veel wendbaarder en sneller. Ook is de schade die je kan veroozaken enorm.

Natuurlijk, ook met een auto is er het een en ander mogelijk. Maar zelfs al is de schade heel erg beperkt, heb je best wel snel door dat er iets fout gaat. In onderstaand videootje zie je wat er mis kan gaan als een vrachtwagen een bochtje neemt en per abuis een rode BMW 1 Serie afsnijdt. Dus wat kan er misgaan? Eh, veel!