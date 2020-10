Komst Subaru BRZ bevestigd en binnenkort in de showrooms! - Autoblog.nl

Niet alleen is de komst van de Subaru BRZ bevestigd, ook is er een teaser vrijgegeven. het belangrijkste is dat ‘ie al binnenkort onthuld wordt.

De ideale auto voor de petrolhead op dit moment is eigenlijk de Toyota 86, ook wel bekend als de Subaru BRZ. Het is al weer acht jaar geleden dat Toyota en Subaru hun liefdeskind onthulden. De auto was puur en alleen gericht op de ware petrolhead.

Een 2 + 2 coupé met atmosferische motor, achterwielaandrijving en Prius-bandjes waardoor elke bocht een feestje werd. In tegenstelling tot wat je vaak in Nederland hoort, was de auto wel degelijk een redelijk succes. Zeker omdat de fabrikanten de kosten deelden, werd het best interessant.

Komst Subaru BRZ bevestigd

In Nederland hebben we niet echt veel wegen waar de kwaliteiten van de auto’s tot hun recht kwamen, was de CO2-taks erg hoog en was de badge niet premium genoeg. Maar Subaru en Toyota bundelden nogmaals hun krachten en gingen aan de slag met de ontwikkeling van een nieuwe generatie.

Nu was de komst van de Subaru BRZ al bekend, maart voor het eerst is de auto door Subaru geteased (headerfoto). Tevens is bevestigd dat de auto er al héél snel aan komt. De onthulling moet in de herfst van 2020 plaats vinden. Wacht, dat is het al!







Iets andere beestje

De nieuwe Subaru BRZ wordt wel een iets ander beestje dan zijn voorganger. Die was wellicht iets te puristisch. De volgende generatie krijgt weliswaar weer een viercilinder boxermotor, maar ditmaal is deze groot (2.4 liter) en voorzien van een turbo. Deze zal in standaardvorm goed zijn voor zo’n 260 pk.

Voor het eerst bestaat ook de mogelijkheid voor de komst van een Subaru BRZ STI. Althans, een échte STI-uitvoering. Deze zal dan meer dan 300 pk kunnen leveren. Volgens Carscoops is het mogelijk dat de nieuwe BRZ zijn huidige motor behoudt voor sommige markten. In Europa kregen we een ‘middle-of-the-road’-uitvoering. Een extra kale of extra dikke BRZ hebben wij hier nooit ‘gekregen’.

Niet gloednieuw

Overigens zal de nieuwe Subaru BRZ niet gloednieuw zijn. Het huidige platform wordt iets opgewaardeerd. De achterwielophanging zou gelijk blijven. Dit is overigens niet heel erg vreemd, bij heel veel sportauto’s als de Porsche 911 en Cayman, Ferrari F8 en ook deze auto’s werd de basis van de voorganger gebruikt.