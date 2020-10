Of Wouter een mening heeft over auto’s die lawaai maken en decibelboetes in Rotterdam, tuurlijk!

Natuurlijk is er creatief geknipt in het (ongetwijfeld) genuanceerde verhaal dat Wouter echt vertelde over de decibelboete. Maar goed. Letterlijk een beetje tegengas tegen de betutteling. De hele uitzending van RTL EditieNL bekijk je hier.

bron: RTL EditieNL