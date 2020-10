Amsterdammer faalt rij-examen, rijdt naar huis, krijgt boete - Autoblog.nl

Een dikke vette prent wachtte op een man die gewoon naar huis reed na het zakken voor het praktijkexamen.

Onlangs werd ondergetekende andermaal geconfronteerd door een anekdote uit den ouden doosch. Het onderwerp was een man uit een van de pittoreske dorpjes van Groningen. In de klassieke oudheid zou dit sujet naar zijn rij-examen zijn gereden met zijn eigen auto. Toen de examinator vroeg ‘hoe ben je hier gekomen?’ en de man daarop eerlijk antwoordde, reageerde de examinator kordaat met ‘Dan kan je toch al rijden?’. Vervolgens gaf deze scherpe examinator de man zijn papiertje maar, zonder verdere observatie van diens skills.

Rij-examen in Arnhem

Tegenwoordig worden dit soort kwesties een stukje serieuzer aangepakt. Dit ondervond vanochtend iemand die dacht dat het anno 2020 nog steeds zo kon. Vanuit zijn woonplaats Amsterdam reed deze megaheld helemaal naar het CBR in Arnhem voor zijn praktijkexamen. Op de plaats van bestemming aangekomen, zakte hij vervolgens voor ditzelfde examen. Kan de besten overkomen. Zwaar teleurgesteld stapte de Amsterdammer daarop doodleuk terug in zijn auto, om terug te rijden naar 020.

Bromsnor Bert Bloemsma

Zo ver kwam het echter niet. Oplettende bromsnor Bert Bloemsma zag de Amsterdammer rijden. Dat ging kennelijk toch met de nodige horten en stoten, dus volgde er een staandehouding. Daarop biechte de bestuurder op dat hij net gezakt was voor zijn examen. Hij vertelde ook dat hij wel een buitenlands rijbewijs had, maar dat was inmiddels kennelijk niet meer geldig in Nederland. Desondanks vond hij het zelf wel een puik idee vond om terug naar Amsterdam te rijden. Bloemsma vond dat uiteraard een iets minder goed idee.

De onfortuinlijke brokkenpiloot in spe werd meegenomen naar het bureau en daarna op de trein gezet. Zijn auto moest hij achterlaten, maar mag hij wel gewoon houden. Iemand met een rijbewijs, mag het voertuig komen ophalen. Wel wacht de man nog een dikke vette prent, waarvan de hoogte bepaald wordt door de officier van justitie. Bloemsma legt op Instagram uit:

We controleerden net een auto met daarin een man. Hij was vanuit zijn woonplaats Amsterdam naar het CBR in Arnhem komen rijden om rij-examen te doen. Hij was hier voor gezakt maar dacht toch wel goed genoeg te kunnen rijden om met z’n eigen auto weer naar huis te kunnen rijden.

Wij dachten van niet…🤔 Bert Bloemsma, woont naast Bob de Bouwer

Waarvan akte.

