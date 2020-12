Video - Yaris botst twee keer tegen dezelfde aanhangwagen - Autoblog.nl

De eerste botsing met de aanhangwagen had al voorkomen kunnen worden, maar met de tweede bots maakt de Yaris-bestuurder het al helemaal bont.

Het blijft verwonderlijk, maar sommige mensen hebben nog steeds moeite met remmen. Dan zien ze een stoplicht, remmen ze af, maar stoppen ze met remmen als ze nog stapvoets rollen. Of dan zijn ze gestopt, maar willen ze toch weer een beetje vooruit. Dan blijven ze doorrollen, soms verder dan eigenlijk zou moeten. Daar is de Toyota Yaris in deze video een goed voorbeeld van.

We kijken mee met de daschamvideo in een auto die naar achter is gericht. De cammende auto trekt een aanhangwagen en staat te wachten tot het verkeerslicht op groen springt. Tijdens het wachten komt de Toyota Yaris aan gereden, die netjes op tijd afremt. Hij of zij rolt wel enkele seconden door, maar weet op een gegeven moment toch tot stilstand te komen.

Niet eens tien seconden later besluit de bestuurder toch iets anders te doen. De auto accelereert ineens en botst tegen de aanhangwagen aan. Vermoedelijk gaat het hier om een automaat en liet de bestuurder per ongeluk het rempedaal los. Met het tikje komt de Yaris weer tot stilstand en stapt de bestuurder van de camauto even uit om de schade te bekijken.

Waarschijnlijk valt de schade aan de aanhangwagen wel mee, na een kort gesprek met de Yaris-bestuurder stapt de cammer weer in zijn auto. Of hij weg wil rijden of een schadeformulier pakt, is niet duidelijk. Wel zien we dat de Yaris weer begint met rollen. Met lage snelheid tikt de Yaris weer tegen de aanhangwagen aan, voor de tweede keer binnen enkele minuten tijd. Nu begrijpen we dat het dit jaar wat lastiger is geweest om naar de botsauto’s te gaan, maar om je frustratie op deze manier uiten, gaat ons wat te ver.