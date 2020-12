De toekomst van Aston Martin: veel derivaten, V12 onduidelijk - Autoblog.nl

De nieuwe baas van Aston Martin heeft zijn toekomstplannen voor het merk uitgelicht; veel nieuwe derivaten, maar of die V12 nog een toekomst heeft…?

Na zo’n zes jaar aan het roer te staan van Aston Martin, moest Andy Palmer eerder dit jaar als CEO vertrekken. Zijn opvolger, Tobias Moers, is sinds augustus de nieuwe kapitein van het schip. Deze ex-AMG-topman moet de slechte cijfers van Aston Martin weer zwart maken. Eerder hoorden we al wat flarden van zijn plannen, maar in een nieuw interview met de Financial Times vertelt Moers wat hij nou echt met Aston Martin wil. In een notendop: meer modellen en een grotere focus op engineering.

Om te beginnen met die modellen. Binnen de komende twee jaar moeten er tien extra derivaten van bestaande auto’s bijkomen. Dat zijn aardig wat derivaten, Aston Martin verkoopt nu met de DBX, DB11, DBS Superleggera en Vantage immers maar vier modellen. Hierbij telt hij de Valkyrie en Valhalla overigens ook niet mee. Minimaal twee van die submodellen zullen afgeleid zijn van de DBX, over de andere acht geeft Moers geen details.

Een ander nieuwtje is wat minder mooi, namelijk over de V12-motor. De liefhebber smult ervan, de Europese Unie vindt deze wat minder leuk. De EU werkt namelijk aan Euro 7, waarin de uitstootnormen voor verbrandingsmotoren worden uitgestippeld. En volgens Moers is het onduidelijk of die V12 nog wel past binnen die Euro 7-norm. Het is nog onderwerp van discussie binnen Aston Martin, Moers zegt dat hij het ‘eerlijk gezegd echt nog niet weet’ of die V12 binnen de toekomst nog wel mogelijk zijn. Tegelijkertijd merkt hij wel op dat er ‘wereldwijd’ liefhebbers zijn voor die V12. Misschien dat die liefhebbers de motor nog kunnen helpen?

Verder zegt hij de Duitse engineeringtak van Aston Martin bij de Nürburgring ‘van een impuls’ te willen voorzien. Daar zijn alle technologische samenwerkingen en toeleveranciers, dus zou het volgens Moers efficiënter zijn om daar meer ontwikkeling te doen.

Tot slot bevestigt hij zaken die we al wisten, zoals dat Aston Martin inniger met Mercedes-Benz gaat samenwerken voor de motoren. Nu levert AMG ‘gewone’ motoren aan Aston Martin. In de toekomst moeten dat op maat gemaakte motoren zijn, speciaal voor de Britse autofabrikant. Ook wordt Aston Martins eerste EV geen Lagonda, maar een Aston Martin.

Met deze plannen wil Moers ervoor zorgen dat Aston Martin per 2023 geld oplevert. Tegelijkertijd moet het merk weer een merk van luxe worden, zegt Moers. Hopelijk zorgen deze plannen voor het beoogde effect en kunnen we ook nog in de toekomst genieten van nieuwe Aston Martins.