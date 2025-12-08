Lotus Eletre PHEV krijgt een teleurstellende motor

Lekker dik en krachtig? Nou, in elk geval niet met de ICE in de Lotus Eletre PHEV.
Lotus zit midden in een strategische koerswijziging. Van volledig elektrisch naar toch maar vasthouden aan verbrandingsmotoren. De eerste vrucht daarvan heet Eletre PHEV. Maar de aandrijflijn maakt niet bepaald hebberig.
Een plug-in hybride kan best leuk zijn, mits er een mooie verbrandingsmotor de basis vormt. Dat valt een beetje tegen met de Lotus Eletre PHEV. Volgens CarNewsChina krijgt deze PHEV naar alle waarschijnlijkheid een tweeliter benzinemotor met 275 pk, gecombineerd met een accupakket. De aandrijflijn zou overgenomen zijn van de Zeekr 9X. Maar een tweelitertje in zo’n enorme SUV is natuurlijk treurig. Je zou op z’n minst een zescilinder verwachten.
Afhankelijk van de uitvoering komt het leeggewicht uit op 2.575 tot 2.625 kilo. Want ja, grote SUV, een motor en ook nog eens een accupakket. Dat telt op. De Chinese CLTC-actieradius varieert tussen de 345 en 355 kilometer elektrisch rijbereik. Waarmee het idee is dat de verbrandingsmotor er echt bijzit voor de langere ritten. In principe zou je altijd wel elektrisch kunnen rijden.
De motor kan direct de wielen aandrijven, maar fungeert vooral als generator. De benzinemotor zou helpen om de accu van 30 naar 80% te vullen in anderhalf uur, zelfs rijdend tot 120 km/u.
Systeemvermogen: 1.030 pk
Die lullige benzinemotor moet je eigenlijk vergeten. De Eletre PHEV lijkt dus dezelfde lay-out te krijgen als de Zeekr 9X Hyper: drie elektromotoren met gezamenlijk 1.030 kW, oftewel 1.381 pk. Met dat vermogen sprint de Lotus in minder dan 3 seconden naar de 100 km/h en haalt hij uiteindelijk 230 km/u. En voor de caravan-liefhebbers: 2.275 kilo trekgewicht.
Daarmee voelt de Lotus Eletre PHEV niet als een gebruikelijke plug-in hybride zoals we die in Europa kennen. Het is eigenlijk het concept van een generator. Elektriciteit heeft de absolute prioriteit, de motor slaat alleen aan als je écht de batterij hebt leeggetrokken. Maar dat duurt honderden kilometers.
De Lotus Eletre PHEV debuteert in januari 2026 in China en verschijnt in de loop van dat jaar ook in Europa. Hebben we in elk geval iets unieks hier. De meeste moderne PHEVs komen hooguit 110 kilometer of 130 kilometer ver. Niet 345 km zoals deze Lotus. Echter met zo’n hoog gewicht zal de MRB in Nederland fors zijn..
Foto: Lotus Eletre gespot door flyingduckman via Autoblog Spots
Reacties
rijnounsdoor zegt
Het gaat dan vooral om de gecombineerde actieradius, die lees ik helaas niet in het artikel.
ericc zegt
230 km/h met 1300 pk? Overbodig voertuig!
Jantje_555 zegt
eigenlijk zoals de Ram 1500 Ramcharger die ging uitkomen. Deze had ook een benzine motor, maar dan wel een 6 cilinder, als generator voor een gigantische batterij.
jaapiyo zegt
Grote motoren staan niet op de kaart in China.
RubenPriest zegt
grote motoren = grote belasting in China , I know. Maar als die ‘zo naar Europa komt. Dan is dat een dikke meh, waar de Duitsers wel PHEVs combineren met zes of achtpitters.
Joost zegt
Een 4-cylinder in een Lotus is wel historisch verantwoord.
Maar dat is in dit geval dan ook echt het enige.. *denkt aan “Simplify, then add lightness” *
PS. Deed Fisker niet hetzelfde met de Karma? ICE voornamelijk als generator voor de accu?
Mocha Joe zegt
De Eletre heeft een WLTP van 490km+ en kan waanzinnig snel laden. Ik zou de benzinemotor lekker in de showroom laten.
gregorius zegt
Ik vind het wel grappig.
Vroeger zei je: met dat hybride zeul je 200kg mee extra mee die je eigenlijk maar weinig gebruikt.
En nu zeg je: je zeult 200kg aan motor mee, die je eigenlijk niet hoeft te gebruiken en alleen maar kapot kan gaan. Tja, tenzij je dus echt vaak 300+ km aan 1 stuk doet en echt niet even 20 minuten kan rusten om nog even bij te laden.
1300 ipv 1000 pk? Op die 0-100 ga je t niet merken. En bij de 100-200kmh; scheelt het een klein beetje gok ik zo.