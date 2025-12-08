Lotus Eletre PHEV krijgt een teleurstellende motor

Lekker dik en krachtig? Nou, in elk geval niet met de ICE in de Lotus Eletre PHEV.

Lotus zit midden in een strategische koerswijziging. Van volledig elektrisch naar toch maar vasthouden aan verbrandingsmotoren. De eerste vrucht daarvan heet Eletre PHEV. Maar de aandrijflijn maakt niet bepaald hebberig.

Een plug-in hybride kan best leuk zijn, mits er een mooie verbrandingsmotor de basis vormt. Dat valt een beetje tegen met de Lotus Eletre PHEV. Volgens CarNewsChina krijgt deze PHEV naar alle waarschijnlijkheid een tweeliter benzinemotor met 275 pk, gecombineerd met een accupakket. De aandrijflijn zou overgenomen zijn van de Zeekr 9X. Maar een tweelitertje in zo’n enorme SUV is natuurlijk treurig. Je zou op z’n minst een zescilinder verwachten.

Afhankelijk van de uitvoering komt het leeggewicht uit op 2.575 tot 2.625 kilo. Want ja, grote SUV, een motor en ook nog eens een accupakket. Dat telt op. De Chinese CLTC-actieradius varieert tussen de 345 en 355 kilometer elektrisch rijbereik. Waarmee het idee is dat de verbrandingsmotor er echt bijzit voor de langere ritten. In principe zou je altijd wel elektrisch kunnen rijden.

De motor kan direct de wielen aandrijven, maar fungeert vooral als generator. De benzinemotor zou helpen om de accu van 30 naar 80% te vullen in anderhalf uur, zelfs rijdend tot 120 km/u.

Systeemvermogen: 1.030 pk

Die lullige benzinemotor moet je eigenlijk vergeten. De Eletre PHEV lijkt dus dezelfde lay-out te krijgen als de Zeekr 9X Hyper: drie elektromotoren met gezamenlijk 1.030 kW, oftewel 1.381 pk. Met dat vermogen sprint de Lotus in minder dan 3 seconden naar de 100 km/h en haalt hij uiteindelijk 230 km/u. En voor de caravan-liefhebbers: 2.275 kilo trekgewicht.

Daarmee voelt de Lotus Eletre PHEV niet als een gebruikelijke plug-in hybride zoals we die in Europa kennen. Het is eigenlijk het concept van een generator. Elektriciteit heeft de absolute prioriteit, de motor slaat alleen aan als je écht de batterij hebt leeggetrokken. Maar dat duurt honderden kilometers.

De Lotus Eletre PHEV debuteert in januari 2026 in China en verschijnt in de loop van dat jaar ook in Europa. Hebben we in elk geval iets unieks hier. De meeste moderne PHEVs komen hooguit 110 kilometer of 130 kilometer ver. Niet 345 km zoals deze Lotus. Echter met zo’n hoog gewicht zal de MRB in Nederland fors zijn..

Foto: Lotus Eletre gespot door flyingduckman via Autoblog Spots