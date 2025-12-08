Video: Automobilist doet Dukes of Hazzard op rotonde

Komt ‘ie dan hè.
Wat als je rechtdoor over een rotonde gaat? Met flinke snelheid? Dan krijg je het Dukes of Hazzard-effect!
Bekijk ook deze video: Mijn knipperlicht staat aan, DUS ik kom
Autoblog
Reacties
kniesoor zegt
Moeilijkheidsgraad 9,9 , uitvoering een mager zesje.
kilum zegt
Meestal zijn deze filmpjes teleurstellend hier op autoblog. Maar deze steld niet teleur. My god wat een sprong.