Autoblog.nl

Video: Automobilist doet Dukes of Hazzard op rotonde

Auteur: , gepost om 2 Reacties

Komt ‘ie dan hè.

Wat als je rechtdoor over een rotonde gaat? Met flinke snelheid? Dan krijg je het Dukes of Hazzard-effect!

Bekijk ook deze video: Mijn knipperlicht staat aan, DUS ik kom

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken