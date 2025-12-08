Jonge automobilisten zijn een stel angsthazen op de weg

Autorijden is heel eng. Is getekend, de jonge automobilist.

Er is toch niets mooiers dan autorijden? Ja, in de file verlang je naar de bank thuis om op neer te ploffen. Maar over het algemeen vinden we het heel prettig om achter het stuur te zitten. Anders zit je toch echt op de verkeerde site.

Vraag aan jonge autobestuurders wat ze van autorijden vinden en je krijgt een heel ander antwoord. Uit nieuw onderzoek van OSW, uitgevoerd door PanelWizard onder 1.068 Nederlandse automobilisten, blijkt zo’n beetje het tegenovergestelde: de jongere garde rijdt rond als een stel angsthazen.

Donker = eng

Bijna 43 procent van de automobilisten ervaart extra spanning zodra het donker wordt of het weer zich van zijn dramatische kant laat zien. Dat is dus bijna de helft van alle rijders die gespannen het stuur vastklemt op het moment dat de wolken zich samentrekken. Daarnaast geeft ruim 20 procent van alle automobilisten aan geregeld last te hebben van rijangst. Onder jongvolwassenen stijgt dat cijfer naar een kwart. Jazeker: één op de vier jongeren zit met klamme handjes achter het stuur.

Het onderzoek laat verder zien dat 33,5 procent nerveus wordt van het rijgedrag van anderen. Meer dan 1 op de 5 automobilisten mijdt bewust bepaalde routes of verkeerssituaties, en bijna 12 procent zegt dat rijangst invloed heeft op studie, werk of sociale afspraken.

Snelweg = eng

Opvallend: 13 procent van de automobilisten vermijdt de snelweg als dat ook maar enigszins kan. Een snelweg is juist bedoeld om het verkeer veiliger en overzichtelijker te maken. Toch zegt ruim 20 procent regelmatig spanning te ervaren achter het stuur, vooral in drukke situaties waarin alles tegelijk lijkt te gebeuren. Pas maar op, straks kachelen we met 30 over de snelweg omdat een hele generatie het allemaal te eng vindt.

Of jonge automobilisten echt banger zijn dan eerdere generaties is lastig te zeggen. Maar gezien de drukte, hectiek en (ja, toch echt) stijgende risico’s op de weg, is het misschien niet eens zo gek dat ze voorzichtig zijn. Liever voorzichtig, dan als een maniak over de weg? Ach kom op. Een beetje zelfverzekerdheid mag wel, jonge bestuurders!