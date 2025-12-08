Jonge automobilisten zijn een stel angsthazen op de weg

Autorijden is heel eng. Is getekend, de jonge automobilist.
Er is toch niets mooiers dan autorijden? Ja, in de file verlang je naar de bank thuis om op neer te ploffen. Maar over het algemeen vinden we het heel prettig om achter het stuur te zitten. Anders zit je toch echt op de verkeerde site.
Vraag aan jonge autobestuurders wat ze van autorijden vinden en je krijgt een heel ander antwoord. Uit nieuw onderzoek van OSW, uitgevoerd door PanelWizard onder 1.068 Nederlandse automobilisten, blijkt zo’n beetje het tegenovergestelde: de jongere garde rijdt rond als een stel angsthazen.
Donker = eng
Bijna 43 procent van de automobilisten ervaart extra spanning zodra het donker wordt of het weer zich van zijn dramatische kant laat zien. Dat is dus bijna de helft van alle rijders die gespannen het stuur vastklemt op het moment dat de wolken zich samentrekken. Daarnaast geeft ruim 20 procent van alle automobilisten aan geregeld last te hebben van rijangst. Onder jongvolwassenen stijgt dat cijfer naar een kwart. Jazeker: één op de vier jongeren zit met klamme handjes achter het stuur.
Het onderzoek laat verder zien dat 33,5 procent nerveus wordt van het rijgedrag van anderen. Meer dan 1 op de 5 automobilisten mijdt bewust bepaalde routes of verkeerssituaties, en bijna 12 procent zegt dat rijangst invloed heeft op studie, werk of sociale afspraken.
Snelweg = eng
Opvallend: 13 procent van de automobilisten vermijdt de snelweg als dat ook maar enigszins kan. Een snelweg is juist bedoeld om het verkeer veiliger en overzichtelijker te maken. Toch zegt ruim 20 procent regelmatig spanning te ervaren achter het stuur, vooral in drukke situaties waarin alles tegelijk lijkt te gebeuren. Pas maar op, straks kachelen we met 30 over de snelweg omdat een hele generatie het allemaal te eng vindt.
Of jonge automobilisten echt banger zijn dan eerdere generaties is lastig te zeggen. Maar gezien de drukte, hectiek en (ja, toch echt) stijgende risico’s op de weg, is het misschien niet eens zo gek dat ze voorzichtig zijn. Liever voorzichtig, dan als een maniak over de weg? Ach kom op. Een beetje zelfverzekerdheid mag wel, jonge bestuurders!
Reacties
RiKe zegt
Als je niet durft te rijden dan moet je dat niet doen, simpel. Niet alsnog de weg op gaan en het gevaarlijk maken voor anderen door je eigen angsten.
heckblende zegt
zonder die ervaring je leer je het noooit.
dus Rike, als ervaren bestuurder moet jij hier op anticiperen.
Robert zegt
Het ligt er natuurlijk wel een beetje aan welke angsten er meespelen. Ik zie wel eens mensen aanklungelen omdat ze nachtblind zijn, of bijvoorbeeld geen ruimtelijk inzicht bezitten, wat pijnlijk duidelijk wordt bij een wegversmalling. Dat zijn geen angsten die je kunt afleren. Dat zijn ervaringen die je zouden moeten doen beseffen dat het misschien beter is om iemand anders te laten rijden, of met het OV te reizen.
Johanneke zegt
Er is een hele generatie jongeren nu die met het handje van papa en of mama vast door het hele leven zijn gestapt. Pappie gaat wel even met school praten, mama brengt je wel weg, werken hoeft niet pappie koopt wel een nieuwe iphone en kleding voor je, etc etc etc. Nu alleen in de auto zonder handjes om vast te houden, en oei wat is het moeilijk.
Ik ben begin 30, ik zie te vaak mensen die 10 jaar jonger dan mij zijn, en dan denk ik: wat een mietje ben je. Ik werk 36 uur en voed 3 kinderen op. Ik zie ook zat mensen van mijn leeftijd waar ik van denk: jij zou mijn leven niet kunnen leiden, omdat je dan zit te piepen van: oei mijn hoofd is zo vol en oei wat moeilijk allemaal.
Je moet juist tijdens je jeugd op je bek gaan en aan het werk. Leren wat doorzetten en falen is. anders word je zo’n jankerd.
406_v6 zegt
Amen!🙏🏻
tortuga zegt
Gepamperd. Dat is het woord voor die nieuwe jongeren.
kniesoor zegt
Prima samenvatting van de gang van zaken. Met als resultaat, dat er – de goeden niet te na gesproken – een generatie kwezels is ontstaan, die bij elke zuchtje tegenwind kermend in een hoekje gaat liggen jammeren in plaats van door te pakken. Nóg een reden om te hopen, dat ‘t hier nooit oorlog wordt, die categorie weekdieren zou de weerbaarheid niet hebben om tegenslagen het hoofd te bieden.
Mike zegt
Helemaal met je eens. Alhoewel de patatgeneratie dit ook werd verweten het lijkt wel alsof het steeds erger wordt per generatie maar het kan natuurlijk ook zijn doordat je zelf ouder wordt je het van een ander perspectief gaat zien.
tortuga zegt
De angsthazen worden door media te hard beïnvloed. Door de zovele crash video´s . Dodelijke ongeluk meldingen in de gazet. U rijd te snel waarschuwingen. En noem maar op.
Net zoals de meeste gebrainwasht zijn dat elecktrisch de toekomst is en beter voor het milieu.
gabrielo zegt
Autorijden is ook steeds minder leuk geworden. Fatbikes everywhere. En op leuke landweggetjes om de haverklap recreatiefietsers en wielrenners. Weggebruikers met korte lontjes. Op de snelweg het ene moment 130, het andere moment 100, dan weer 120. Boetes zijn hoog. Rijd je schade dan is reparatie duur. Dat auto’s in het algemeen groter zijn geworden maakt het ook niet overzichtelijker. Zal me niks verbazen als middelbare en ouderen net zo goed angstiger zijn geworden op de weg. En als het geen stress is, dan is op zijn minst het rijplezier gedaald.
rulefollower zegt
Gewoon lekker woke de bus pakken is het beste voor iedereen.