Je betaalt wegenbelasting, maar waarvoor eigenlijk

In Nederland betalen we wegenbelasting, maar dan is niet automatisch alles keurig geregeld.

Strakke wegen, goede verlichting, genoeg verkeersborden. Ja op dat punt kun je weinig klagen over het Nederlandse wegennet. Maar een groot deel van de pijn zit in de dingen die je niet ziet: versleten tunnels, bruggen en achterstallig onderhoud.

Wegenbelasting betalen, maar een toekomstbestendige infrastructuur ho maar

Volgens nieuwe rapporten van Rijkswaterstaat en ProRail is het beeld van een keurige infrastructuur inmiddels net zo versleten als de Van Brienenoordbrug. In twee forse documenten (Staat van de Infrastructuur en Staat van het Spoor) – schetsen de twee organisaties een toekomstbeeld waar je niet vrolijk van wordt. Daarover bericht de Telegraaf

Het script van The Day After Tomorrow is er niets bij. Tunnels bereiken voor het eerst het einde van hun levensduur, bruggen en sluizen piepen en kraken, en technische installaties die het verkeer draaiende moeten houden zijn vaker stuk dan heel. In de praktijk merk je dat als weggebruiker. Storingen, afsluitingen en files als gevolg.

Een flink deel van onze bruggen, tunnels en wegen zijn na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Hoewel al die constructies onderhoud hebben gekregen in de afgelopen jaren is dat niet altijd genoeg. De slijtage ligt soms hoog en het wegennet is anders dan 70 jaar geleden. Veel meer auto’s. Veel meer vrachtverkeer. En ook veel zwaarder verkeer.

Onderhoud op de pof

De grote boosdoener is simpel: geld. Waar Nederland jarenlang ruim 2 procent van het bbp in infrastructuur investeerde, zitten we nu op een magere 1,2 procent. Dat verschil klinkt klein, maar volgens ProRail-topman John Voppen is dat simpelweg niet voldoende om het spoor goed te houden. Rijkswaterstaat-baas Martin Wijnen omschrijft het zo ongeveer als pleisters plakken op een brug waar het beton uitvalt.

Achterstallig onderhoud is ook nog eens een peperduur geintje. Duitsland is inmiddels voor 500 miljard euro aan herstelwerk bezig omdat ze te lang hebben gewacht. Wijnen waarschuwt dat ons hetzelfde staat te wachten. Wie er het eerst last van krijgt? Jij in je auto, wachtend in nog een file veroorzaakt door weer een kapotte camera, brug of verkeersinstallatie die al twintig jaar over datum is.

De problemen reiken verder dan het dagelijkse woon-werkverkeer. De Nederlandse economie draait simpelweg op logistiek. De Rotterdamse haven kan alle containers ter wereld aan, maar als de verbinding met het achterland hapert, schiet niemand daar iets mee op. Het besluit om bij de Papendrechtsebrug een gewichtsbeperking en inhaalverbod in te stellen zorgt ervoor dat transporteurs ineens drie keer zo lang onderweg zijn.

Keuzes, keuzes

Het wrange is dat hoe meer storingen er optreden, hoe minder tijd en geld er overblijft om structurele oplossingen te bouwen. Rijkswaterstaat en ProRail moeten nu al kiezen welk project wél doorgaat en welk project voorlopig in de ijskast belandt. Zo werd de Schinkelbrug alleen opgeknapt doordat andere plannen sneuvelden.

De Rekenkamer becijferde dat Rijkswaterstaat tot 2038 maar liefst 34,5 miljard euro extra nodig heeft. ProRail nog eens 20 miljard euro. Toch was in het tussenverslag van informateur Buma nauwelijks iets over infrastructuurbeleid te vinden. Bij de politici in Den Haag lijkt onze infrastructuur niet de hoogste prioriteit te hebben. Door dingen vooruit te schuiven is het ‘probleem’ gevoelsmatig opgelost: die minister of wat dan ook na mij mag er mee dealen. Maar al dat uitstel kost juist klauwen met geld.