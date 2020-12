Het mega grote Bugatti Veyron overzicht - Autoblog.nl

Alle Veyrons, alle productieaantallen. Je kunt er in de toekomst niets mee, maar toch moet je dit weten. We hebben bij Autoblog alle Bugatti Veyron folders uitgespit en kwamen tot het volgende overzicht!

De Bugatti Veyron is een van de automobiele meesterwerken van deze eeuw. Het megalomane project is natuurlijk bijzonder arrogant, maar ook erg indrukkwekkend. Zlatan Ibrahimoviç op wielen.

De Bugatti Veyron is eigenlijk de belichaming van de visie van Ferdinand Piëch. Het is de auto die alle andere auto’s overmodig moest maken. De Bugatti Veyron ging veel verder dan waar andere supercars gingen. Eigenlijk werd met de Veyron het begrip hypercar goed vorm gegeven.

We hebben een tijdje geleden een Special geschreven over de Bugatti Veyron. Daarin kun je alles lezen over de ontstaan-geschiedenis van de auto. Voor nu hebben we een overzicht met alle verschillende varianten.

Heel kort door de bocht zijn er vier type Veyrons:

Coupe met 1.001 pk 257 exemplaren

Cabrio met 1.001 pk (Grand Sport) 150 exemplaren

Coupé met 1.200 pk (Super Sport) 43 exemplaren

Cabrio met 1.200 pk (Grand Sport Vitesse) 50 exemplaren

Nog een keer kort door de bocht, er zijn drie soorten Special Editions:

Special Editions

Motor Show Editions

Special Commissions

In principe zijn dit alledrie speciaaltjes. De uitvoering is anders, de harde specificaties zijn gelijk. Vergeet alleen niet dat een iets andere uitvoering extreem veel duurder kan zijn. Denk aan een andere bumper, koolstofvezel koetswerk, andere wielen. De wielen alleen al bijvoorbeeld. De standaardvelgen zijn al extreem duur. Als je een Special Edition hebt met afwijkende velgen, dan is de kans groot dat er maar een paar setjes velgen zijn op deze aardkloot en dat vervanging van de wielen even prijzig is als vrijstaand wonen in de buurt van Delfzijl.

Veyron 16.4 Coupé

Periode: 2007

Aantal exemplaren: 300

We beginnen met de instapper en natuurlijk de dooddoener: deze auto biedt meer dan je nodig hebt. Het was een waar kunst stukje: 1.001 pk, 1.250 Nm, 0-100 km/u in 2,5 seconden en een topsnelheid van 407 km/u. Die snelheid is geen toeval. Het snelheidsrecord op Le Mans stond op naam van de Porsche 917, een ander geesteskind van Piëch. Dat record werd 17 jaar later door een Frans team met Peugeot-motor verbroken.

Oh, en 10 radiateurs om de boel koel te houden. Een meesterwerkje. Er zijn er 300 van gebouwd. Houdt er rekening mee dat alle special editions onder die 300 vallen. Dat niet alleen, ook alle Super Sport modellen vallen eronder!

Veyron Pur Sang

Periode: 2007

Aantal exemplaren: 5

Op de IAA in Frankfurt in 2007 maakte deze eerste speciale editie zijn debuut. De Pur Sang had een ongespoten carrosserie van aluminium en koolstofvezel. Het interieur was zwart. Mechanisch gelijk aan de gewone Veyron. Niet een heel bijzonder eerste speciaaltje, maar er zouden meer, oh zo veel meer, gaan volgen.

Veyron Fbg Par Hermes

Periode: 2008

Aantal exemplaren: 4

Hermes, je weet wel: van die eieren en sjaaltjes. Het superluxe Franse merk werkte samen met Bugatti aan een zeer exclusieve Veyron. Er werden er slechts vier van gebouwd. Bijzonder is dat het niet zomaar een ander kleurtje is. De Fbg Par Hermès heeft bijvoorbeeld een afwijkende grille, voorbumper en de gaafste wielen voor een Veyron. Er is later ook een Grand Sport gebouwd volgens Fbg Par Hermes-specificatie.

Veyron Sang Noir

Periode: 2008

Aantal exemplaren: 12

De Veyron Sang Noir valt niet heel erg op tussen al deze speciale modellen. Noir is het Frans voor zwart. Je bent dus geneigd te zeggen: volgende! Maar er zijn wel een paar gave details, ze zijn alleen wat meer ingetogen. Zo is een gedeelte inderdaad zwart, maar het middengedeelte is koolstofvezel. De koplampen hebben donkere behuizing en de grille is afwijkend. De spiegels zijn in het zelfde metaal uitgevoerd. Het interieur is oranjebruin: erg gaaf. De Sang Noir is overigens geïnspireerd op de Type 57C Atlantique.

Veyron Bleu Centainere

Periode: 2009

Aantal exemplaren: 1

Een van de meest klassieke Bugatti kleuren is natuurijk blauw. Zoals de naam al een beetje verklapt, gaat het in dit geval om het honderdjarig bestaan van het merk Bugatti te vieren. De Centenaire kreeg een speciale badge met daarop de afbeelding van de Type 41 Royale. Waarom weet niemand, want dat was noch de oudste Bugatti noch de Bugatti met de meeste overeenkomsten met de Veyron, op overgewicht na dan. Prijs? 1,35 miljoen euro vóór belastingen.

Veyron Centenaire Edition

2009

Aantal exemplaren: 4

Met de Blue Centenaire zou je kunnen aannemen dat Bugatti wel uit gefeest zou zijn na bovenstaande editie. Maar nee hoor. Er kwamen maar liefst vier special editions, die allemaal Centenaire Edition werden genoemd. Die auto’s hebben speciale gesmede velgen en een gepolijste voorzijde. Alle vier de exemplaren hebben een andere secundaire kleur: gebroken wit, donkerrood, babyblauw en zwart.

Veyron Gold Edition

Periode: 2009

Aantal exemplaren: 1

Een rijdende toffee. Goud van buiten, in combinatie met crème. In het interieur beige met nougat bruin. Er is er maar eentje van (godzijdank) en deze rijdt rond ergens in de woestijn.

Veyron Sang d’Argent

Periode: 2009

Aantal exemplaren: 1

In dit artikel ga je een paar keer lezen dat de auto in kwestie een speciale editie is voor het Midden-Oosten. Zoals de Vomar het goed doet in Zaanstad, doet Bugatti het goed in Dubai. De Sang D’Argent combinaeert gepolijst aluminum met mat aluminium. De velgen zijn van de Grand Sport. Het interieur is erg fraai: donkerbruin.

Veyron Nocturne

Periode: 2009

Aantal exemplaren: 1

Wederom een speciale uitvoering voor Dubai. Deze kunnen je herkennen aan de gegalvaniseerde raamlijsten en het gepolijste achterste gedeelte. Ook de wielen zijn uniek. Het interieur is extreem kitscherig met beige en blauw leer, gecombineerd met goud.

Veyron Grand Sport

Periode: 2009 – 2015

Aantal exemplaren: 150

Zo’n hypercar is natuurlijk wel heel erg leuk, maar niemand ziet je zitten. Of nog erger en waarschijnlijker: je kunt onmogelijk het prestatiepotentieel van de auto aanspreken. In beide gevallen kan het verwijderen van het dak helpen. Het is specifiek de reden waarom auto’s als de Maserati MC12 Stradale en Porsche Carrera GT een targadak hebben. Dat geld ook voor de Veyron Grand Sport. Vanwege het wegvallen van de structurele stijfheid, werden er verstevigingen aangebracht bij de Veyron Grand Sport. Met het dak open kun je maximaal 369 km/u halen, met het dak gesloten is de topsnelheid gelijk aan de coupé. Indrukwekkend.

Veyron Grand Sport Soleil de Nuit

Periode: 2009

Aantal exemplaren: 1

Een cabrio met donkerblauwe lak, chromen bumpers en oranje bekleding. Bestemd voor het Midden-Oosten en daar ook onthuld: op de Dubai Motor Show.

Veyron Grand Sport Sang Bleu

Periode: 2009

Aantal exemplaren: 1

Met deze auto beindigde Bugatti zijn 100-jarig jubileumsfeestje. Sang Blue betekent blauw bloed, waarschijnlijk om het aristocratische karakter van de auto te onderstrepen. Werkt bij zo’n Bugatti toch even wat beter dan bij een Talbot Tagora. De Sang Blue is afgewerkt in ongepolijst aluminium en blauw koolstofvezel met een bruin interieur. De Veyron Grand Sport Sang Bleu beleefde zijn publieksdebuut op Pebble Beach in de nazomer van 2009. Precies het goede weer bij precies het goede publiek.

Veyron Grand Sport Bleu Nuit

Periode: 2010

Aantal exemplaren: 1

De Veyron om de ‘blauwe nacht’ te vieren. De auto is een hommage aan een ANDER Veyron speciaaltje, de Sang Blue. De Bleu Nuit is voorzien van een donkerblauwe koolstofvezel koets. Verder technisch gelijk aan de Grand Sport.



Veyron Grand Sport Roadster Red Edition

Periode: 2011 – 2012

Aantal exemplaren: 1

Ja, gewoon rood, heel erg rood. Maar dan met een toefje rood!

Veyron Grand Sport L’Or Blanc

Periode: 2011

Aantal exemplaren: 1

Heel kort door de bocht is dit een Grand Sport met een ander lakje. Maar Bugatti doet lakjes net even anders dan andere merken. Nu zien we kaal aluminium of gekleurd carbon wel vaker voorbij komen (hallo Pagani!). Voor de L’Or Blanc werkte Bugatti samen met Königliche Porzellan-Manufaktur uit Berlijn. Deze speciale editie werd in de zomer van 2011 daar dan ook onthuld. Het meest bijzondere is natuurlijk het porseleinen kunstwerk. Prijs voor belastingen? Een slordige 1,65 miljoen euro.

Veyron Grand Sport Middle East Editions

Intro: Voor de Dubai Motor Show zijn er drie speciale Veyrons in Grand Sport specificatie gebouwd. Van Maja de Bij-specificatie tot bijzonder fraai.

Veyron Grand Sport Middle East Edition I

Periode: 2011

Aantal exemplaren: 1

De eerste is zwart van onderen en mat geel van boven. Mocht je dat al te veel vinden, wacht tot je het interieur ziet. Dat was eveneens kanariegeel. Het tart de goede smaak. De bumpers, skirts en velgen waren hoogglans zwart. Net als mijn zus heel erg uniek, maar niet op de goede manier. Kosten: 1,64 miljoen.

Veyron Grand Sport Middle East Edition II

Periode: 2011

Aantal exemplaren: 1

Het is niet alleen maar wansmaak in het Midden Oosten. Het tweede exemplaar was namelijk beeldschoon. Bumpers, skirts en wielen van hooglans aluminium, met een blauw carbon koetswerk en een oranje interieur. Dit was ook meteen de duurste Middle East Edition: 1,74 miljoen euro voor taks.

Veyron Grand Sport Middle East Edition III

Periode: 2011

Aantal exemplaren: 1

Het derde exemplaar was godzijdank meer in lijn met nummer 2. Het is wel gaaf om te zien hoe Bugatti de diverse panelen kon inkleuren zonder dat het design ernstig werd aangetast. Er zijn meerdere ‘schema’s’ mogelijk. In dit geval zien we de zijschermen en deuren in aluminium met de rest van het koetswerk in donkergroen carbon. Het enige wat de derde Middle East Edition te maken had met de eerste was de prijs: 1,64 miljoen euro.

Veyron Grand Sport Royal Blue

Periode: 2010

Aantal exemplaren: 1

Deze Veyron is relatief gezien een koopje. Met een prijs van 1,75 miljoen euro was deze Bugatty Veyron niet heel erg veel duurder dan een standaardexemplaar, alhoewel alles relatief is, uiteraard. Het gehele achterstuk en de motorkap is opgetrokken uit blauw koolstofvezel. Ook in het interieur is deze uitvoering bijzonder, dat is namelijk Blue Indigo. De auto stond te schitteren op de Salon van Genève.

Veyron Grand Sport 669 Edition by Levon

Periode: 2011

Aantal exemplaren: 1

Tsja, het ene speciaaltje is het andere niet. In dit geval kun je meer spreken van een ‘configuratie’. De ‘669 by Levon’ werd samengesteld met kaal aluminium en dieprode lak. In combinatie met het beige interieur levert het een bijzonder geheel op. Dit exemplaar heeft de nodige rondjes in Parijs gereden en is zelfs door Autobloglezers gespot. Ondanks de goede bedoelingen van de eerste klant, kwam de Veyron 669 redelijk snel weer bij RM Sotheby’s terecht.

Veyron Grand Sport “Bernar Venet”

Periode: 2012

Aantal exemplaren: 1

De Bugatti Veyron kun je zien als een kunstwerk. Wat dat betreft is de link naar kunstenaars niet eens zo heel erg vreemd. In dit geval gaat het om Bernar Venet. Venet is een Frans artiest met grijs haar. Dat laatste is niet relevant, maar ondergetekende heeft gewoon nul verstand van kunst. De Bernar Venet Veyron kenmerkt zich door de unieke koperkleurige voorkant die als een soort vlammen op de zijkan staan. De voorwielen zijn zilver met koper, de achterwielen zijn zwart met zilver.

Veyron Grand Sport “Wei Long”

Periode: 2012

Aantal Exemplaren: 1

Deze special Motorshow Edition stond op de Beijing Motor Show in 2012. De auto is speciaal aangekleed ter ere van het Jaar van de Draak. In het interieur zie je overal verwijzingen daarnaar. Net als de Lo’r Blanc editie heeft de Königliche Porzellan Manufaktur Berlin wederom aan deze speciale Veyron meegewerkt. Het interieur is karmijnrood.

3. Veyron Super Sport

Periode: 2010

Aantal exemplaren: 47

In principe is de Veyron Super Sport een compleet andere auto dan de gewone Coupé en Gran Sport. De Super Sport heeft een andere monocoque, ander subframe, betere koeling (zelfs onder de koplampen), gewijzigde ophanging meer vermogen: alles. Het is geen gechipte Veyron, maar echt een compleet opnieuw ontwikkelde auto. Naar het schijnt zijn deze versies veel beter om te rijden. Testcoureur Loris Biccochi kon namelijk bij deze versie wél zijn zin krijgen. Waar de eerste serie Veyrons relatief ‘saai’ waren om te rijden, kon de Super Sport rekenen op een enorme fanschare.

Veyron Super Sport World Record Edition

Periode: 2011

Aantal exemplaren 5

Niet alleen was de Super Sport veel beter en leuker in de bochten, ook in een rechte lijn presteerde de auto (nog) beter. De motor kreeg er flink wat pk bij. Dat klinkt eenvoudiger dan het uiteindelijk bleek. Vergeet niet, alle onderdelen moesten voldoen aan de strenge eisen van Piëch. Deze Veyron is de heilige graal onder de Veyrons. Alleen bij deze vijf exemplaren is de snelheidsbegrenzer verwijderd. Alle 5 zijn ze voorzien van een zwart/oranje koolstofvezel koets.

Veyron Grand Sport Vitesse

Periode: 2012 – 2015

Aantal exemplaren: 50

Ondanks de komst van de nieuwere Chiron, blijft de Veyron Grand Sport Vitesse een USP hebben met zijn snelheid. Het is namelijk de snelste roadster ter wereld. Voluit haalt dit apparaat meer dan 408 km/u. Althans, dat heeft Bugatti ermee gehaald. De topsnelheid is namelijk begrensd op 375 km/u. Van de Chiron is geen open variant, dus voorlopig blijft het record nog even bij Bugatti. De Grand Sport Vitesse combineert het open dak van de Grand Sport met het chassis en de motor van de Super Sport.

Veyron Grand Sport Vitesse SE

Periode: 2012

Aantal exemplaren: 1

Een speciaaltje van 1,74 miljoen euro voor belastingen. De kleurcombinatie van ‘Bianco’ met lichtblauw is een verwijzing naar de Bugatti Type 37A. De 37A was een bijzondere racewagen waarmee Bugatti diverse races heeft gewonnen. Het interieur is geheel cognac, op de lichtblauwe stiksels na.

Veyron Grand Sport Vitesse WRC Edition

Periode: 2013

Aantal exemplaren: 8



Tsja, als je dan toch de heilige graal met curry, mayo, ketchup en satésaus wenst: koop een Grand Sport Vitesse World Record Edition. Deze zijn niet goedkoop met een vanafprijs van 1,99 miljoen euro per auto voor belastingen. Tegenwoordig zijn ze wel ietsje meer waard. De auto werd onthuld op de Shanghai Motor Show in 2013. Je kan ‘m eenvoudig herkennen aan de koolstofvezel koets in het zwart met enkele oranje details. Die schermen zien er bijzonder ‘knaak’ uit en wordt niet fraai oud. Er zijn er 8 van gebouwd.

Bugatti kwam achter een vreemd fenomeen. De traditionele supercarkoper was lastig te porren voor een hypercar van 1 miljoen euro voor belastingen. Alleen als er gegarandeerde winst uit te halen was, verkopen die auto’s als zoete broodjes, zoals de Ferrari Enzo bijvoorbeeld. Met de Veyron gebeurde het hoogstopmerkelijke: naarmate het model vorderde en véél duurder werd, nam de interesse toe. Juist de speciale edities met een bepaald thema waren in trek. In plaats van wachten op klanten die een Grand Sport Vitesse gaan samenstellen, kwam Bugatti met zes speciaaltjes onder de naam “Les Legendes de Bugatti. Deze modellen waren om zes belangrijke personen van het edele merk in het zonnetje te zetten.

Veyron Grand Sport Vitesse JP Wimille

Periode: 2013

Aantal Exemplaren: 3

Als je heel snel leest lijkt het te gaan om het heersende Franse vrachtwagenmerk Willeme. Maar nee hoor, deze versie is om JP Wimille te eren. De tankdop is voorzien van de handtekening van JP Wimille. Die heeft hij niet zelf kunnen zetten, want de beste man is al meer dan 80 jaar geleden overleden. Wimille was een coureur die in de Type 57G Tank diverse successen behaalde. De kleur aan de voorkant van de Veyron Wimille is identiek aan de 57G, de achterkant is donkerblauw carbon. Wow.

Veyron Grand Sport Vitesse Jean Bugatti

Periode: 2013

Aantal exemplaren: 3

Jean Bugatti was de zoon van Ettore Bugatti. Jean had een belangrijk aandeel in de stijging van het aanzien van het merk Bugatti. De creatieve geest was de drijvende kracht achter de ontwerpen van de Type 41 Royale en legendarische Type 57 (althans, vier verschillende carrosserievarianten daarvan). Helaas overleed de talentvolle ontwerper op een veel te vroege leeftijd. Hij crashte in een Bugatti op 30-jarige leeftijd. De Veyron ter nagedachtenis van hem is ingetogen zwart met een bruin interieur.

Veyron Grand Sport Vitesse Meo Constantini

Periode: 2013

Aantal exemplaren: 3

Een paradapaardje van 2,09 miljoen euro. De Meo Constantini is geïnspireerd op de Type 35. Een exemplaar werd verscheept naar de US, dus met de afwijkende bumpers. De andere twee exemplaren bleven in de oude wereld. De babyblauwe achterzijde en gepolijste schermen en deuren geven de auto (met unieke velgen!) een eigen aanzicht.

Veyron Grand Sport Vitesse Black Bess

Periode: 2014

Aantal exemplaren: 3

De meeste speciaaltjes lijken gebruik te maken van een variant op blauw. Logisch, dat is ook de nationale racekleur van Frankrijk en de kleur die op veel klassieke Bugatti’s te zien is. De Typ 18 is gelukkig niet blauw, maar zwart. De Black Bess is voorzien van gouden detaild, waardoor de auto een beetje een Lotus Type 72-vibe heeft. Lijkt op de Type 18 Black Bess. Vraagprijs: 2,15 miljoen.

Veyron Grand Sport Vitesse Ettore Bugatti

Periode: 2014

Aantal exemplaren: 3

Maar het kan nog veel duurder. Dat bewijst de Veyron Grand Sport Vitesse Ettore Bugatti. Deze moest namelijk 2,35 miljoen euro opbrengen. Dat is nog voordat de fiscus zijn plasje mag doen. De auto lijkt op de Type 41 Royale. Blauw carbon en gepolijst aluminium geven de auto een herkenbare look, dat nog eens extra stijlvol wordt met het ammaretto-interieur.

Veyron Grand Sport Vitesse Rembrandt Bugatti

Periode: 2014

Aantal exemplaren: 3

Met een prijs van 2,18 miljoen voor belastingen is de Veyron Grand Sport Vitesse Rembrandt Bugatti de duurste rijdende Toffifee. Rembrandt Bugatti was de jongere broer van Ettore. Die had niet zo veel met de auto’s te maken. Rembrandt was namelijk een kunstenaar (hey!) en zijn favoriete materiaal om mee te werken was brons, vandaar alle bronstinten. De grille omlijsting is gemaakt van platinium, net als de badges. Niet eraf halen met sticker-remover en flosdraad, dus.

Veyron Grand Sport Vitesse One Of One

Periode: 2014

Aantal exemplaren: 1

Een two-tone Veyron is niet bijzonder. Integendeel, het is lastiger om eentje te vinden die in geheel in één kleur is gespoten. Maar ondanks de kleuren, is het kleurenschema (voorzijde achterzijde) hetzelfde. Deze One of One heeft een andere patroon: De motorkap, spoiler en middenstuk van de achterzijde zijn knalgeel, net als de raamstijlen en de bovenzijde van de voorschermen. De wielen zijn gedeeltelijk geel. De grille is uniek, met de intitialen van de eigenaar erin.

Veyron Grand Sport Vitesse ‘La Finale’

Periode: 2015

Aantal exemplaren: 1

En toen kwam uiteindelijk de allerlaatste, de La Finale. Waarschijnlijk moet het model nog even fraai oud worden, iets dat top op heden nog niet helemaal is gelukt. Het donkerode carbon ziet er in het echt bijzonder fraai uit, alleen de donkerrode wielen en zwarte voorzijde lijken (nog) niet te matchen. Misschien dat we het over 20 jaar geweldig vinden. Alvoor dat het exemplaar gebouwd was, werd de La Finale verkocht aan een klant in het midden-oosten.