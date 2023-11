Video: zou jij je brandblusser opofferen?

Het is natuurlijk een dilemma. Je hebt een beste brandblusser achter in je bestelwagen staan, maar ga je die opofferen? Zeker als je in de ochtend gewoon op weg naar je werk bent.

Wat gebeurde er? Een brandje en helaas niet op de vluchtstrook. Voordat de brandweer ter plekke komt is er al een redder met een bestelwagen ter plekke die de dag redt met zijn behoorlijk indrukwekkende brandblusser. Hulde!

Rijkswaterstaat op X is deze voorbijganger wel dankbaar. Want volgens RWS is hierdoor het asfalt gered. Wij zeggen: dank u meneer met meubelbak. De auto in kwestie rijdt deze week niet meer denken we.

Allemaal vanmorgen op de A50, we hopen dat jullie er geen last van hadden.