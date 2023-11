Opfrisbeurt M3: meer power voor xDrive

Nog sneller naar de 100 knallen. Het kan met de opfrisbeurt voor de BMW M3.

Het zal je zijn opgevallen dat de BMW M3 niet heeft mee kunnen liften op de facelift van de reguliere 3 Serie. Dat is natuurlijk niet vreemd, de M3 wijkt heel erg af van de normale Dreier. Ook kwam de M3 een behoorlijk tijd na de normale 3. Wel kreeg de M3 een kleine update middels het volledig digitale scherm (de M3 Touring altijd al heeft).

Maar er staat een opfrisbeurt op komst voor de BMW M3 en meteen ook de M4, de bijna geheel identieke coupé. De ietwat onverwachte facelift moet er voor zorgen dat de auto tot het einde van het decennium er mee door kan.

Normaal gesproken komt er eerder een opvolger, maar waarschijnlijk probeert BMW op deze manier de levensloopbaan van de zes-in-lijn zo lang mogelijk te strekken. Na 2030 wordt het erg lastig om die plofmotoren nog aan de man te brengen.

Die Nase?

Betreft de opfrisbeurt voor de BMW M3 kunnen we de meest prangende vraag ontkrachten: nee, die neus gaan zie niet aanpakken. Een kort rondje op de redactie leerde dat ondergetekende de enige is de neus afgrijselijk vind, de rest vindt het wel cool en gaaf. En dat is precies wat BMW met die neus doet: ze onderscheiden zich enorm ermee. Incognito genieten is er niet meer bij.

In technisch opzicht hoef je natuurlijk geen extreme maatregelen te verwachten. Wel zal er iets meer differentiatie komen qua vermogen. Dat meldt Bimmerpost. Er zijn drie varianten: 31HK, 32HK en 33HK. 31HK (gewoon de bestelcode) is de EU-spec met het stuurwiel links en dus voor ons interessant. Voor de Europese markt zal er dan een hoop keuze zijn.

De instapper is de versie met handbak en achterwielaandrijving, voor de ware purist. Deze heeft 480 pk en dat zal ook zo blijven. De Competition-modellen, die behouden eveneens hun variant van de S58B30, in dit geval met 510 pk en hebben altijd de automaat van ZF.

Het belangrijkste nieuws is te melden betreffende Competition xDrive. Deze krijgen namelijk 20 pk erbij en komen zo uit op 530 pk (niet geheel ontoevallig ook 390 kW). De motor is krek eender, ze hebben gewoon de electronica ietsje aangepast.

Welke modellen kun je bestellen na de opfrisbeurt van de M3 (en M4)?

Dat zou betekenen dat het leveringsprogramma er als volgt uit ziet:

M3 Sedan handbak met RWD

M3 Sedan Competition met RWD

M3 Sedan Competition xDrive

M3 Touring Competition xDrive

M4 Coupé met handbak en RWD

M4 Coupé Competition met RWD

M4 Coupé Competition xDrive

M4 Cabriolet Competition xDrive

Naast meer vermogen en een update voor de het infotainment, zullen er nog wat M3- en M4-specifieke aangepast worden. Denk aan iets andere koplampen, een gewijzigde bumper en dergelijke.

Ook nieuwe kleuren, bekledingen en velgen zullen onderdeel zijn van de ‘LCI’. De opfrisbeurt van de BMW M3 gaat in vanaf maart 2024.

Fotocredits: De huidige M3 bij de Amsterdam Arena door @carsbycasper via Autoblog Spots.