Brad Pitt moet alle F1-opnames opnieuw filmen

Dat is balen. Gelukkig doet Lewis Hamilton nog mee als Brad Pitt alle F1-opnames opnieuw moet gaan filmen.

Een normale film maken over autosport is bijzonder lastig tot onmogelijk. Autosport is intrinsiek doodsaai en het is lastig om daar een spannende actiefilm van te maken. Days of Thunder en Driven tonen beiden aan dat de bedoeling heel erg goed was, maar de uitwerking is altijd matig.

De Hollywood-wetten staan namelijk haaks op die van die racewereld. Waar je in Hollywood kan terugschakelen om tóch nog net eventjes iets sneller te zijn dan je concurrent, ga je in de autosport beide even hard. Of nog erger, er is wel snelheidsverschil, maar dermate groot dat het wederom geen spektakel oplevert: zie dit jaar. Bijzonder, want dit dit jaar is men namelijk bezig om een Formule 1-film (Apex) te maken. Eentje die dan EINDELIJK wél goed moet zijn.

Stakingen

De voortekenen waren goed. Zo is de filmcrew af en toe aanwezig geweest op de grid om beelden te maken tijdens een Grand Prix-weekend. Acteurs Brad Pitt en Damson Idris liepen in hun witte pakken over de paddock en mochten het spelletje meespelen. Deze methode zagen we al eens bij de verfilming van de Le Mans-film van Michel Vaillant, de enige coureur die beter is dan Max Verstappen en Lewis Hamilton. Die laatste is overigens een van de producenten van de film Apex, dus ze maken er echt werk van om er iets moois van te maken.

Maar dat gaat dus nog flink lastig worden. Afgelopen seizoen is er weliswaar een hele hoop opgenomen, maar de vraag is of ze het wel kunnen gebruiken. De reden is niet om dat Jack Plooij constant in beeld was, was het maar waar! Nee, het gaat om de stakingen in Hollywood.

Brad Pitt moet F1-opnames opnieuw filmen

Volgens Britse media kan alles dat ze hebben gedaan voor de film geschrapt worden. Omdat er stakingen waren, waren de sponsordeals niet geldig. En daardoor mogen de beelden niet gebruikt worden. Een merk wil natuurlijk niet geassocieerd worden met zo’n donkere periode in de geschiedenis. Het is niet dat ze bij het productieteam van Apex stoïcijns door zijn gegaan. In juli stopten ze met al het werk rondom de film om eerst de stakingen af te wachten.

Er is nu een akkoord (niet te verwarren met die populaire middenklasser van Honda) bereikt tussen de acteurs en vakbond, dus kan men weer aan de slag. Het grote probleem is de overlap van de stakingen en het werken aan de film. Het is onmogelijk om het aanstaande weekeinde nog een paar events voor de films in te plannen en ook voor Abu Dhabi zal het flink lastig worden. Dus hebben ze alles voor niets gedaan en moeten ze volgend jaar alles overdoen.

Via: AD Auto