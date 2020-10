Vlaanderen pakt fiscale voordelen lichte vracht aan - Autoblog.nl

En daarmee komt een einde aan het rijden van een pick-up of aangepaste lichte vracht auto met bijbehorende fiscale voordelen.

In Nederland zijn de regels eigenlijk vrij simpel. Als particulier kom je niet in aanmerking voor de fiscale regels die gelden met het grijs kenteken. Een dikke pick-up met een V8 rijden in combinatie met fiscale voordelen is er dus niet bij. In Vlaanderen gelden andere regels, maar dat gaat de overheid nu aanpakken.

In Vlaanderen is het zo dat iedereen gebruik mag maken van de regels voor lichte vracht. Zo kunnen zowel particulieren als mensen met een bedrijf een ‘lichte vrachtwagen’ rijden. Auto’s die onder deze regelgeving vallen zijn vrijgesteld van belasting op inverkeersstelling (BIV). Ook is de verkeersbelasting lager voor deze groep voertuigen. Het resultaat is dat Belgen lekker voordelig een auto kunnen rijden die aan de eisen van lichte vracht voldoen. En dat zijn lang niet alleen pick-ups. Ook een aangepaste personenauto kan genieten van de fiscale voordelen. Kijk maar naar onderstaande C63 AMG lichte vracht van een Belgische Autoblog-lezer.

Omdat de verhoudingen nu niet helemaal eerlijk lopen gaat de regering van Vlaanderen ingrijpen. Mensen die een nieuwe ‘lichte vrachtwagen’ kopen, moeten straks kunnen aantonen dat het voertuig inderdaad voor professionele doeleinden is gekocht. Daarmee komt een einde aan een fiscaal feest voor Vlaamse particulieren.

Het is nog afwachten hoe de regering dit wil gaan aanpakken. Wel is duidelijk gemaakt dat bestaande registraties niet in aanmerking komen voor de aangepaste regelgeving. Wie nu een pick-up of een andere lichte vracht bezit als particulier heeft niets te vrezen. (via De Tijd)