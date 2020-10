Tesla en Fastned openen samen enorm snellaadstation - Autoblog.nl

Uiteindelijk kun je straks bij dit snellaadstation van Tesla en Fastned meer dan 20 auto’s tegelijk opladen.

In vergelijking met tankstations zijn (snel)laadstations langs snelwegen nog wat bescheiden. Je kunt er enkele elektrische auto’s laden, maar vaak zijn er veel meer brandstofpompen beschikbaar. In Luxemburg heb je bijvoorbeeld het grootste Shell-station met maar liefst 27 brandstofpompen.

Zo’n hub, waar een aardige hoeveelheid auto’s tegelijkertijd terecht kunnen, is nu gerealiseerd in Duitsland. Het is een interessante samenwerking van snellaadbedrijf Fastned, autofabrikant Tesla en Seed & Greet Ladepark Kreuz Hilden. Het trio heeft samen het grootst snellaadhub van Duitsland gerealiseerd.

Ladepark Kreuz Hilden

Het Ladepark Kreuz Hilden is te vinden tussen de snelwegen A3 en A46 in de buurt van Düsseldorf. Het snellaadstation van Fastned bestaat uit 8 plekken waar elektrische auto’s tegelijk met een vermogen tot 300 kW kunnen snelladen. Mits de EV daar ondersteuning voor heeft, kan de accu in 15 minuten 300 kilometer actieradius laden. Tesla heeft daarnaast nog eens 20 Superchargers geïnstalleerd. Zo kunnen er in totaal 28 elektrische auto’s laden. Het Fastned snellaadstation is overdekt en bovenop liggen zonnepalen. De opgewekte energie verkoopt Fastned weer door. Het bedrijf heeft daarnaast de ambitie om nog meer snelladers op deze locatie te installeren.

Het aanbod van elektrische auto’s groeit in rap tempo. Daardoor is het noodzakelijk dat de laadinfrastructuur in orde is. In ons kikkerlandje Nederland kun je al op grote schaal laadpunten vinden. Toch zijn ook hier uitdagingen. In stedelijk gebied komt het nu regelmatig voor dat openbare laadpunten in de avond massaal bezet worden door EV’s. Niet iedereen heeft immers een oprit om thuis te kunnen laden. Met grote snellaadstations zoals deze kan er ook onderweg geladen worden en heb je altijd wel een plekje. Met de groei van het aantal EV’s op de weg zal een snellaadstation zoals deze van Fastned op termijn zelfs een noodzaak worden om aan de vraag te kunnen voldoen.