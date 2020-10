Aston Martin V12 Speedster gaat de weg op - Autoblog.nl

Na een paar studiofoto’s is het nu tijd voor het echte werk. De Aston Martin V12 Speedster mag kilometers maken!

Het is een ongelukkige tijd om een zeer exclusieve en totaal onpraktische supercar van om en nabij de miljoen euro te lanceren. Aston Martin kon ook niet van tevoren weten dat 2020 het jaar van de coronacrisis zou worden. Het is afwachten of de V12 Speedster van Aston Martin de beoogde kopers gaat vinden. In de tussentijd mocht een prototype van het model lekker buitenspelen.

De in maart van dit jaar onthulde V12 Speedster is daarmee begonnen aan een nieuwe testfase. Het prototype is mat zwart met eveneens zwarte velgen. Het zou niet misstaan in de nieuwe Batman-film. Je kunt deze speedster bijna omschrijven als een nieuw segment. Niet eerder waren zoveel merken tegelijk bezig met het concept. Je hebt Ferrari met de SP1/2, McLaren met de Elva en ook Lamborghini ziet er wel brood in. Jaren geleden hadden we natuurlijk al auto’s als de SLR Stirling Moss en, iets recenter, de Lamborghini Aventador J.

Van de Aston Martin V12 Speedster worden 88 exemplaren gemaakt. De eerste klanten krijgen de auto in het begin van 2021 geleverd. De bestaande onderdelen zijn een mix van de Vantage en de DBS Superleggera. Onder de kap ligt een 5.2-liter twinturbo V12, goed voor 700 pk en 752 Nm koppel. De V12 Speedster sprint, als je durft, in 3,5 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 300 km/u.

Het is niet bekend hoeveel exemplaren Aston Martin van de V12 Speedster tot op heden heeft verkocht.