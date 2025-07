Volkswagen ID.3 2020-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Volkswagen ID.3 2020-heden.

De ambities lagen nogal hoog toen Volkswagen met de ID.3 op de markt kwam. Na de Kever kwam de Golf en nu de ID.3. Alle elektrische auto’s van het merk hebben ID in de naamgeving zitten en het cijfer geeft een beetje aan in welk segment je de auto kunt plaatsen.

Toen op de IAA in 2019 de auto werd gepresenteerd waren de reacties nogal enthousiast. Eindelijk een alternatief voor de elektrische auto’s van ome Elon. Daarnaast betekende de nieuwe volledig elektrische c-segmenter dat er een nieuw MEB platform is gearriveerd waar de hele Volkswagen groep van kan profiteren. Eerst Volkswagen, maar ook bijvoorbeeld Audi en Skoda profiteren hiervan mee. Zelfs buiten het eigen merk, want ook Ford ging het platform gebruiken voor nieuwe modellen.

De bestellingen stromen binnen, maar het uitleveren laat nog wel even op zich wachten. Zelfs de definitieve prijsstelling volgt pas in de zomer van 2020. Vooral softwareproblemen teisteren de auto. Uiteindelijk is het dan zover, de Volkswagen ID.3 1ST is daar. In drie uitvoeringen, maar allemaal met een 204 pk sterke elektromotor op de achteras (net als bij de Kever) en een actieradius van 424 km.

Iets later volgt een kleinere 45 kWh batterij met een kleinere actieradius en een grotere 77 kWh batterij met een grotere actieradius. Die laatste komt dan misschien wel 553 km ver, maar er passen maar twee mensen op de achterbank en een glazen panoramadak is niet mogelijk in deze versie.

In 2023 volgt al de eerste facelift. Hij krijgt een nieuwe bumper en de zwarte balk onder de voorruit is verdwenen. Leuk detail, het stukje verlichting in de achterklep brand nu ook daadwerkelijk mee.

De meest belangrijke wijzigingen zitten binnenin. Een groter touchscreen (12 in plaats van 10 inch), de software is significant verbeterd en de gebruikte materialen zijn een stuk hoogwaardiger. De deurpanelen zijn meer bekleed en als er nog een stukje leer te vinden was, bijvoorbeeld op het stuur, dan is dat nu weg. Je rijdt sustainable of niet natuurlijk.

In 2024 krijgt de gefacelifte ID.3 nog een extra opfrisbeurt. De draaiknop van de automaat wordt een stengel aan het stuur, het scherm groeit naar 12,9 inch en de aanraakgevoelige sliders onder het scherm zijn eindelijk verlicht. Een ergernis van de eigenaren vanaf dag 1 is daarmee eindelijk opgelost.

Inmiddels is afscheid genomen van de 45 kWh batterij, de instapper is nu een 52 kWh accupakket en aan de andere kant van het spectrum is er de ID.3 GTX. Geen GTi, want elektrisch, maar wel power. Er gaat 326 pk naar de achterwielen en de actieradius die uit het 79 kWh pakket wordt gepeurd is 596 km.

Zeker in de eerste jaren is de auto zeer goed verkocht. Dus genoeg gebruikers die hun ervaringen op internet met iedereen willen delen. We doken er voor je in en hier vind je alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Volkswagen ID.3 2020-heden wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Volkswagen ID.3 2020-heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Volkswagen ID3. 2020-heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Slechts één carrosserievariant. Van buiten zo groot als een Golf, maar van binnen flink meer ruimte. Zeker in combinatie met het panoramadak voelt de auto zeer ruimtelijk aan.

De bouwkwaliteit van de auto is goed. Dat klinkt misschien raar om te zeggen in een occasionvideo, maar toen de ID.3 op de markt kwam, stapten aardig wat zakelijke rijders over van een Tesla in een Volkswagen ID.3. Hen valt de bouwkwaliteit extra op. Geen kieren tussen de panelen en alles zit stevig in elkaar.

In het interieur wel veel hard plastic, vooral in de eerste bouwjaren. Check dat wel even op krassen en dergelijke. Het lijkt mee te vallen, maar over het algemeen is het zo dat hoe harder het plastic is, hoe eerder het ook beschadigt. Na de facelift is dat echt beter voor elkaar, dus als je er veel waarde aan hecht zoek dan een exemplaar van na 2023.

De stoelen krijgen warme recensies online. Ook voor mensen die wat meer lengte en gewicht in de strijd leggen. Ook bestuurders van 2 meter kunnen goed hun plekje vinden in de stoelen in de ID.3. Instelmogelijkheden zijn afdoende.

Wel heel veel klachten over de bediening. Fysieke knoppen zijn in de ID.3 verleden tijd. Aanraakgevoelige panelen en sliders die niet verlicht zijn. Inmiddels zijn er weer fysieke knoppen in de auto te vinden en de sliders zijn nu verlicht, maar daar heb je natuurlijk niets aan als je een Volkswagen ID.3 occasion uit de eerste drie bouwjaren koopt. Probeer dit echt uit want heel veel eigenaren ergeren zich hier groen en geel aan.

In het interieur is het overigens heerlijk stil. Zeker bij rustig rijden hoor je wel wat wind en bandengeruis, maar je zit over het algemeen lekker in stilte je kilometers weg te werken.

Onderstel

De auto staat op het MEB platform. De elektromotor ligt tussen de achterwielen en hij heeft de binnenruimte van een Passat terwijl hij van buiten net zo groot is als een Golf. Het platform is ontwikkeld voor een elektrische auto en dat heeft veel voordelen. Voor de ruimte zoals gezegd, voor de gewichtsverdeling, maar bijvoorbeeld ook voor de draaicirkel. De voorwielen hebben niets van aandrijving of iets dergelijks en dat helpt.

De ID.3 is wat hoger dan bijvoorbeeld de Volkswagen Golf. Hij ligt als een blok op de weg en rijdt niet als een hogere auto. Gewoon strakke wegligging. Niet sportief, maar wel stabiel. Oneffenheden worden goed verwerkt. Wel stug.

De auto is natuurlijk ook zwaar dus hij nodigt niet persé uit tot het snellere bochtenwerk. Sterker nog, het gewicht van 1.800 kilogram wil graag rechtdoor en ook bij het remmen merk je het hoge gewicht van de auto.

Wil je toch meer sportiviteit dan moet je op zoek naar een Volkswagen ID.3 GTX occasion. Die heeft een sterkere elektromotor, een sportievere aankleding en 20 inch lichtmetalen wielen, maar ook adaptieve demping. Er zijn vijftien standen mogelijk en uiteraard zit je in sportzetels. Wel nog relatief jonge auto’s.

Een aanhanger is overigens niet mogelijk bij de Volkswagen ID.3. Het maximale trekgewicht is 0 kilogram.

Aandrijflijn

De aandrijflijn is elektrisch. De knop om te kiezen voor vooruit en achteruit zit hier naast het instrumentarium. Dat is even wennen. Na 2024 is het een stengel aan het stuur geworden, dus vind je het echt helemaal niks dan moet je naar een jonger exemplaar op zoek.

We komen ook wat klachten tegen online rondom de elektrische stuurbekrachtiging. Het stuurwiel kan trillen of de stuurbekrachtiging werkt niet goed. Niet best natuurlijk als die bijvoorbeeld uitvalt tijdens het rijden. Dus tijdens de testrit even goed checken of er geen rare trillingen of iets dergelijks in het stuurwiel zitten.

Elektronica

Hier is wel het één en ander te melden. Toen de eerste exemplaren werden uitgeleverd hadden die nog niet alle features aan boord. Er moesten nog wel wat software updates volgen om alle functies operationeel en werkend te krijgen.

Daarnaast kwamen er sowieso nog de nodige software problemen aan het licht. Zo komen we tegen dat de sleutel van de auto niet wordt herkent, de portieren niet willen openen of sluiten, het opladen niet wil starten, de verlichting die aanblijft, het dashboard dat op zwart blijft enzovoorts. Het één en ander is te resetten door de aan/uit knop op het display langer in te drukken, maar helemaal lekker is het niet.

Het goede nieuws is dat er inmiddels heel veel software updates geweest zijn en dat al die ellende inmiddels opgelost zou moeten zijn. Maar ben je in de markt voor de Volkswagen ID.3 occasion, zorg dan dat je checkt of alle software up-to-date is.

De bediening van bijvoorbeeld de klimaatregelaar zit in het scherm. Daar is niet iedereen fan van en vergt wat gewenning. Probeer het uit tijdens de proefrit of je er mee kan leven.

Als laatste komen we nog meldingen tegen van brandende dashboardlampjes. Denk daarbij aan waarschuwingslampjes voor de veiligheidsgordels terwijl er niemand op die stoelen zit, of het lampje van de koelvloeistof of de ABS. Niet altijd door het probleem waar ze voor waarschuwen helaas. Maar ja, als ze branden moet je het wel laten checken natuurlijk.

Motoren

Motorisch dan. De elektromotor zit altijd op de achteras. Alle Volkswagen ID.3 occasions zijn dan ook achterwiel aangedreven. Over de elektromotoren zelf komen we nagenoeg geen aandachtspunten tegen. Die techniek is ook een stuk minder complex dan bij brandstofmotoren.

Wat betreft batterij degradatie. Bij een EV neemt de capaciteit van de batterij langzaam af. Reken op twee procent voor de eerste 1,5 jaar en vervolgens zo’n één procent per jaar. Dat gaat ten koste van je actieradius. Eén en ander is ook afhankelijk van hoe zwaar je zo’n batterijpakket belast en hoeveel kilometer je rijdt. Maar goed de getallen zijn gemiddelden.

Voor de ID.3 vinden we wat wisselende verhalen online. De Duitse ADAC heeft hier tests voor gedaan en daar viel het mee met een verlies van 7 procent na 100.000 kilometer en 2,5 jaar. Maar we komen online ook voorbeelden tegen van een batterijdegradatie van meer dan 11 procent na 55 duizend kilometer. Die zeven procent is op zich heel netjes, zeker als je weet dat ADAC de batterij niet gespaard heeft met snelladen etc. Maar wil je zekerheid bij de aanschaf van een Volkswagen ID.3 occasion, dan is het altijd een goed idee om een batterijcheck te laten doen. Dan weet je waar je aan toe bent.

Volledig elektrisch

ID.3 45 kWh 150 pk actieradius 351 km (2021 – 2023)

ID.3 52 kWh 170 pk actieradius 388 km (vanaf 2024)

ID.3 58 kWh 145 pk actieradius 425 km (2021 – 2023)

ID.3 58 kWh 204 pk actieradius 424 km (tot 2023)

ID.3 58 kWh 204 pk actieradius 429 km (2023 – 2024)

ID.3 59 kWh 204 pk actieradius 434 km (vanaf 2024)

ID.3 77 kWh 204 pk actieradius 553 km (2021 – 2023)

ID.3 77 kWh 204 pk actieradius 558 km (2023 – 2025)

ID.3 79 kWh 204 pk actieradius 565 km (vanaf 2025)

ID.3 GTX 79 kWh 326 pk actieradius 596 km (vanaf 2024)

Aanbod Volkswagen ID.3 2020-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Volkswagen ID.3 2020-heden is er te vinden.

Op moment van schrijven staan er zo’n 260 stuks aangeboden op Marktplaats.nl. Dat begint bij een ID.3 1st met de 58 kWh batterij en een 204 pk sterke elektromotor voor 11.750 euro. De opgegeven actieradius is 424 kilometer en de kilometerstand is 203.099. De duurste is een hagelnieuwe ID.3 GTX uit 2025. Slechts 10 kilometer op de teller. Hij is 326 pk sterk, komt op een volle batterij zo’n 596 kilometer ver en kost je 55.950 euro.

Voor het totale aanbod van de Volkswagen ID.3 2020-heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een 204 pk sterke Volkswagen ID.3 met het 58 kWh grote batterijpakket. De auto is uit 2020 en we mochten hem lenen bij Volkswagen Van den Udenhout in Eindhoven.