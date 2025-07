Betaalbare 5 Serie-concurrent komt uit onverwachte hoek!

Zouden BMW, Audi en Mercedes al peentjes zweten?

MG kennen we niet meer als Britse sportautofabrikant, maar als Chinese producent van auto’s voor de massa. Het voorspelbare spul kwam al voorbij: een crossover, nog een crossover, een hatchback, nog een SUV en een stationwagon. Na vandaag is er weer een nieuwe Model Y-concurrent in de vorm van de IM6, maar MG zoekt een nieuw gevecht. Het merk vindt de fittie in het segment van de luxe sedans met deze IM5.

Helemaal nieuw is de 5 van MG niet. In China zoeft het model al een tijdje rond onder dezelfde naam, net als de grotere IM6. Volgens de maker zijn dit de ”meest innovatieve auto’s die MG aanbiedt”. Weg met je beeld van goedkope EV’s: MG gaat nu voor premium. Een soort van.

Specificaties liegen er niet om

MG gaat wat slinks om met de cijfertjes: we krijgen alleen de specs van de beste versies. Zo weten we bijvoorbeeld dat er een Long Range-uitvoering is die een 100-kWh accu draagt die 800 volt aan kan. De 10-80 oplaadtijd is daarom maar 17 minuten. Er is ook een versie met een 75-kWh batterij, maar hoe ver je daarmee komt, krijgen we niet te horen.

Hetzelfde geldt voor de prestaties. De performance-versie knalt in slechts 3,2 seconden van 0 naar 100 km/u. Pak aan, i5 en A6 e-tron! Kies je een andere uitvoering, tja dan ga je langzamer naar de 100 km/u. De hoge IM6 Performance kan trouwens in 3,5 seconden naar de 100. Net 0,2 seconden sneller dan de vorige generatie Model Y Performance.

Ex- en interieur

Qua styling pakt MG het minder premium aan dan bij de specificaties. De koplampen en voorbumper zijn erg herkenbaar, terwijl de wielen een bijzonder ontwerp hebben. Geen onaardige vorm als je het mij vraagt. Maar de luxe sedan maakt pas het verschil met een doorsnee gezinsauto in de cabine. Dat dacht MG ook.

Vandaar dat ze er een 26,3-inch infotainmentscherm én een 10,5-inch touchscreen in proppen. In het dak zit een raampje, maar ook vier luidsprekers in het dak, naast 20 speakers op andere plaatsen in het interieur. Geluid van buitenaf wordt buiten gehouden met dubbellaags gelamineerde ramen. Natuurlijk mogen specifieke hulpjes niet ontbreken, zoals ‘Rainy Night Mode’ en ‘One Touch Park Assist met 4 modi’.

Betaalbaar alternatief?

MG zet de IM5 dan wel weer wat minder premium in de markt. We hebben op dit moment alleen de prijzen voor de Britse markt (die MG thuismarkt noemt, haha!). MG Nederland laat weten dat de IM5 en IM6 ”vooralsnog niet in Nederland geleverd” worden. Die ”vooralsnog” zet de deur niet op een kier, maar wagenwijd open.

De instapper met kleinere accu (en onbekende range) kost er £ 39.450 (omgerekend € 45.000). Ga je voor de grote batterij dan ben je er tenminste £ 44.995 (omgerekend € 52.000) kwijt. De Performance-versie gaat voor £ 48.495 (omgerekend € 56.000). Da’s een stuk goedkoper dan de Audi A6 e-tron (£ 62.540) en BMW i5 (£ 67.795) in het Verenigd Koninkrijk. Toch vermoed ik dat A6-, 5 Serie- en E-klasse-klanten er hun Duitse degelijke rakkers niet voor laten staan…