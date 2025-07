Wordt dit de nieuwe bestseller van Nederland?

Qua prijs en ontwerp komt ‘ie dicht in de buurt van de bestverkochte auto van Nederland van dit moment.

Polestar heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt door de Apple-manier van modelnummering aan te houden. De eerste Polestar heette 1, de tweede 2 en ga zo maar door. Kia neemt de oude vertrouwde weg: het kleinste model heeft het laagste getal, de grootste het hoogste.

Daardoor weten we meteen dat deze Kia EV4 precies tussen de immens populaire EV3 en aanstaande EV5 past. Kia brengt de EV4 als hatchback en de oerlelijke sedan die Fastback heet. Na het tonen van conceptversies en later de productiemodellen zijn we nu aangebroken bij een belangrijk moment: de prijsbekendmaking van de EV4.

Prijs Kia EV4

Zoals je kunt verwachten, betaal je iets meer voor de ruimere EV4 dan voor de EV3. De grote vraag is: hoe groot is dat verschil? Nou, eigenlijk niet zo gigantisch. De EV3 pik je op voor minimaal € 36.995 in Nederland. De instapversie van de Kia EV4 heeft in Nederland een prijs van € 37.695. Maar 700 euries meer dan de EV3 dus.

Hoe leuker je de EV4 wilt aankleden, hoe duurder de prijs. Uitvoering 2, de Plus, gaat bijvoorbeeld voor minimaal € 39.495 gevolgd door de Plus Advanced (€ 41.695), GT-Line (€ 47.395) en GT-PlusLine (€ 49.595). Die laatste twee hebben altijd de grotere accu. De andere varianten zijn te bestellen met grote of kleine accu. Ga je voor het ruimere exemplaar, dan betaal je € 3.500 bij. Voor zakelijke rijders is er nog de GT-Line Business Edition van € 42.695 en een bijtelling van € 230 per maand in 2025.

Prijs Kia EV4 Fastback

Over het kostenplaatje van de Fastback hoeven we het niet lang te hebben. Je kunt hem aan het begin bestellen onder de vier meest luxe uitvoeringen: de Plus Advanced, GT-Line, GT-PlusLine en GT-Line Business Edition. Later komt er ook nog een Plus-variant. Alle versies kosten precies € 1.600 meer dan EV4-evenknieën. Dat zou straks bij de Plus dus moeten zorgen voor een minimale prijs van € 41.095. Tot die tijd betaal je tenminste € 43.295.

Specificaties ten opzichte van de EV3

Zoals gezegd, bouwt Kia twee verschillende accu’s voor de EV4. De instapper heeft een 58,3 kWh accu. Met de sedan heb je dan 435 kilometer actieradius en met de hatchback 410. Dan is er de EV4 Long Range, die een 81,4 kWh accu heeft. Daarmee kom je tot 633 kilometer ver, mits je de sedan kiest. De hatchback schopt het tot 625 km. De Business-versie komt niet verder dan 595 kilometer. Het vermogen is in alle gevallen hetzelfde: 204 pk.

De EV3 is te bestellen met dezelfde batterijpakketten. De EV4 Long Range komt net wat verder dan de EV3 met grotere accu. Die haalt 605 kilometer, terwijl de standaard batterij in de EV3 zorgt voor een rijbereik van maximaal 436 kilometer. 1 kilometertje meer dus. Qua vermogen (204 pk) en oplaadtijd (10-80 in minimaal 29 minuten) komen de twee EV’s overeen. Voor de grootste kofferbak moet je de EV4 fastback hebben. Daar kan 490 liter aan bagage in. Bij de EV3 is dat 460 liter en bij de EV4 heb je 435 liter aan opbergruimte.

Dus, wordt de EV4 de nieuwe verkooptopper van Kia? Ik duim voor hem, maar ik vrees van niet. En dat heeft nog niet eens zozeer te maken met zijn prijs. Het heeft meer te maken met hetgeen dat wij, autokopers anno 2025, willen: een compact SUV.