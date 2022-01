De Volkswagen e-Up komt terug!

De kleine hit van Volkswagen in vorm van de e-Up maakt, wederom, een comeback.

De meeste elektrische auto’s zijn gewoon duur. EV’s in het laagste segment zijn dan ook meer dan welkom. Volkswagen had een tijdje de e-Up, maar die verdween uit het gamma. In de tweede helft van 2021 keerde de compacte elektrische auto weer terug. Maar nu maakt de e-Up niet langer deel uit van het gamma van Volkswagen. Je kunt ze nog wel voldoende als occasion vinden. Net als zijn broertjes, de elektrische Skoda eCitigo en de Mii Electric.

Duitsland

De Volkswagen e-Up keert toch weer terug van weggeweest. Daarover bericht het Duitse Automobilwoche. Dat bericht gaat voornamelijk over de Duitse markt. Het is niet bekend of de kleine elektrische auto ook weer in Nederland verkocht gaat worden. En dan is ook weer de vraag of het een hit gaat worden. In de tweede helft van 2021 kostte de e-Up minimaal 25 mille.

Nieuwe VW e-Up voor 17 mille

Volgens bronnen hebben diverse Duitse dealers aangegeven interesse te hebben in een voorraadje e-Ups. Sowieso heb je in Duitsland een mooie deal te pakken als je naar de subsidie kijkt. De verwachte 2022 prijs bij onze buren gaat rond de 26.500 euro zijn. Met de subsidie van 9.000 euro in Duitsland heb je voor 17.000 euro een nieuwe Volkswagen e-Up. Kijk, dat zet zoden aan de dijk. De subsidie is in Nederland een stuk minder en de verwachte prijs zal ook hoger zijn. Dan is nog maar de vraag hoe interessant deze auto voor onze markt is.