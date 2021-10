Deur van je Volkswagen kan openvliegen in de koude

Koude kan ertoe leiden dat de deur van je Volkswagen openvliegt tijdens het rijden, aldus het Kraftfahrt-Bundesamt.

Volkswagens werden en worden regelmatig vernoemd naar winden. Dan hebben we het niet over het type waarmee jij bijdraagt aan de opwarming van de aarde na het nuttigen van een bord erwtensoep, maar fameuze briesjes die over de wereld heenblazen.

De Passat is bijvoorbeeld een zeer bestendige oostelijke wind, die het hele jaar waait tussen de subtropische hogedrukgebieden en de intertropische convergentiezone met lage druk. De Bora is een droge, vaak snijdend koude valwind uit noordoostelijke richting. Deze wind laat zich vooral voelen tijdens de winter over de Adriatische Zee en de kustgebieden tussen Triëst en Dubrovnik. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wikipedia is zoals altijd je vriend.

Kopers van een Volkswagen T6 Transporter, lopen nu echter het risico geconfronteerd te worden met iets meer frisse bries dan ze hadden gewild. Volgens het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), kunnen de deuren van de bus namelijk onverwacht openvliegen. Dit heeft te maken met het feit dat het slotmechanisme in de koude soms dienst weigert. Het vervelende hieraan is dat het wel lijkt alsof de deur netjes dicht zit. Je ziet het probleem dus niet aankomen.

Voorlopig is er overigens geen melding geweest van gevaarlijke incidenten uit de praktijk. In die zin is het issue mogelijk een stormwind in een glas water. Desalniettemin heeft de KBA verordonneerd dat Volkswagen T6-en die tussen 2019 en nu gebouwd zijn terug moeten naar de dealer voor een fix. In Duitsland gaat het dan om 67.400 auto’s. Wereldwijd kampen 200.000 Volkswagen busjes met het potentiële probleem.