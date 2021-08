Prijs van de nieuwe Lexus NX is niet heel verkeerd

Bam, de prijs van de 306 pk sterke Lexus NX is bekend. Dit moet je lappen voor de eerste plug-in hybride van het merk.

Lexus gaat ook aan de plug-in hybride, welkom in 2014! Beetje flauw natuurlijk, maar de Japanse autofabrikant is wel wat laat op het feestje. Desalniettemin zijn PHEVs weer helemaal interessant. Niet vanwege de bijtelling, maar wel vanwege de Nederlandse aanschafprijs. De prijs komt door een lagere CO2-uitstoot lager uit in vergelijking met dezelfde auto als non-PHEV.

Even een kleine opfrisser. De Lexus NX werd aan het begin van de zomer voorgesteld en is daarmee de derde crossover van het merk. Want je hebt ook nog de UX, een volledig elektrische auto, en de RX, wat weer een hybride SUV is.

Lexus NX prijs

De aandrijflijn van de Lexus NX 350h is goed voor een systeemvermogen van 242 pk. Dit is een gewone hybride, met de bekende aandrijflijn van de Japanse autofabrikant. De 450h+ is de plug-in hybride. Deze levert 306 pk en kan 63 km volledig elektrisch rijden als je netjes stekkert. Een ander verschil is dat de 350h in de basis voorwielaandrijving heeft, terwijl de 450h+ altijd met vierwielaandrijving komt.

De vanafprijs van de Lexus NX 350h ligt op 59.990 euro. Heb je geen zin in opties aanvinken, dan kun je voor de Launch Edition gaan. Die kost 69.990 euro. De krachtigere plug-in hybrid als Launch Edition kost overigens 73.890 euro. Dat is een paar duizend euro meer, maar het vermogen neemt ook met meer dan 50 pk toe.

Dan de concurrenten. Een BMW X3 is er vanaf 64.769 euro. Een Audi Q5 heb je niet voor minder dan € 68.175,- en een Mercedes GLC is minimaal € 69.036,-. Kortom, met een beetje hybride en een beetje van Den Haag heb je toch niet al te gekke Lexus.