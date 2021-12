Britten bijzonder zoutig over Masi, titel moet naar Lewis

Sommige Britten zijn nog steeds bijzonder zoutig over het verlies van Lewis Hamilton.

De GP van Abu Dhabi is een beetje de ‘gift that keeps on giving’. Een voorval zorgt voor een enorme hoeveelheid tumult. Dat is in dit geval niet anders. Iedereen die in zijn carrière op de startgrid van een race heeft gestaan, heeft een uitgesproken mening over de beslissing van Michael Masi in de laatste ronde. Nu valt het op dat de Nederlandse deelnemers behoorlijk pro-Verstappen zijn en de Britten pro-Hamilton. Goh.

In beide kampen is wel vrij duidelijk dat zowel Hamilton als Verstappen een waardig kampioen zou zijn. Beide coureurs waren van een andere orde het afgelopen seizoen. Lewis deed het in de laatste 3 races en 57 ronden net eventjes wat beter dan Verstappen.

Britten bijzonder zoutig

In het Verenigd Koninkrijk is men nog altijd bijzonder zoutig over dit voorval. Ondanks dat het heel erg close was, zien ze het alsnog als pure diefstal. Zo ook Zac Alsop. Dat is een soort kunstenaar die het leuk vind om berichten te projecteren. Nu doet hij dat bovengemiddeld grootschalig.

Van de week was het weer raak. De beste man projecteerde op het parlementsgebouw een enorme tekst. Ditmaal niet gericht op Boris Johnson (normaal gesproken een makkelijk doelwit), maar niemand minder dan Michael Masi. Men verzocht de Australiër om alsnog de wereldtitel aan Lewis Hamilton terug te geven.

Dear Masi, Gives Sir Lewis His Title Back Zac Alsop, heel eventjes op het parlementsgebouw.

Uiteraard was het protest van Alsop weer voldoende om de discussie weer op te doen laaien. De Britten lijken nog steeds bijzonder zoutig te zijn over het feit dat hun wandelende wereldwonder niet zijn achtste wereldtitel kon binnenhalen.

Ridder

Over Lewis Hamilton en Twitter gesproken, de meest succesvolle coureur aller tijden heeft al een tijdje niets van zich laten horen. De Brit was nog wel bij de podium-ceremonie aanwezig. Daarna skipte hij de persconferentie, interviews en het kampioensinterview.

Afgelopen dinsdag liet hij zich ridderen door Prince Charles (die afspraak stond al een tijdje). Sindsdie heeft Toto nog een videoboodschap de wereld ingestuurd en dat was het. Hamilton maakt overigens kans op een 10 plaatsen gridpenalty omdat hij ook niet bij het FIA-gala aanwezig was.

Tot zover Autoblog Formule-1 boulevard.

Via: GPblog.com