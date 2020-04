Volkswagen Tayron X: SUV Coupé met een budget

Toch een stoer voorkomen met de nieuwe Volkswagen Tayron X.

Tegenwoordig vliegen de SUV Coupé-modellen je om de oren. Het is de nieuwste trend in SUV-land. Het zijn vaak de wat duurdere modellen die een dergelijke behandeling krijgen. Denk aan de Audi Q8, de Mercedes GLE Coupé of een Porsche Cayenne Coupé. Het kan ook voordeliger, met deze Volkswagen Tayron X bijvoorbeeld.

De nu al markante Volkswagen Tayron X heeft een lengte van 4,64 meter en hoogte van 1,66 meter. Je moet denken aan het formaat van een Tiguan. De breedte bedraagt 1,86 meter.

Zo op het eerste gezicht heeft de Volkswagen een wat gek voorkomen. Niet zo vreemd. De SUV Coupé is bedoeld voor de Aziatische markt en zal in China verkocht gaan worden. Volkswagen heeft in China een enorm aanbod aan voor ons onbekende modellen. Namen als de Tayron, Magotan, Sagitar en C-Trek doen bij ons normaal gesproken geen belletje rinkelen.

Wat de Volkswage Tayron X exact gaat kosten is nog niet bekend. Een reguliere Tayron kost omgerekend in China zo’n 25.000 euro. Slecht nieuws voor wie er hebberig van wordt: de Tayron X komt niet naar Europa. Wees niet getreurd. Voor de SUV Coupé-liefhebber met een budget in Europa heeft Renault straks de Arkana voor je.