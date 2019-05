De Renault Arkana is helemaal officieel

Goed nieuws voor degenen die de concept-versie fraai vonden.

Stel, je wil heel graag een BMW X4 of Mercedes-Benz GLC ‘Coupe’. Je houdt van het concept: een hoge en stoere crossover, maar dan ‘sportief’ en ‘elegant’. Dus een crossover met een aflopende daklijn die doet denken aan die van een coupé. Dan heb je toch een ideale auto?

Maar stel ook dat je wel een dergelijke koets wil, maar eentje die niet Duits en niet premium is. Dan is er goed nieuws, want de Renault Arkana is nu officieel. De auto werd vorig jaar al gepresenteerd op de Moscow International Auto Salon, maar dat was nog een concept, volgens Renault.

Dit is de productieversie. Zo te zien heeft Renault het grootste gedeelte van de concept weten te vertalen naar de Arkana die je in de showrooms gaat aantreffen. Het zijn slechts wat chromen glimmertjes die Renault achterwege heeft gelaten.

De kofferklep herbergt een bagageruimte van 508 liter. Klap je de banken naar beneden, dan staat er 1.333 liter tot je beschikking. Dat is geen bizar slechte score, maar een beetje stationwagon is véél ruimer. Zo heeft de kleinere Renault Mégane Estate 521 liter in de aanbieding, 1504 liter met de banken plat.

De Arkana is de eerste auto die de nieuwe 1.3 Tce motor meekrijgt. In deze auto is de deze goed voor 150 pk. Via een CVT-automaat, die Renault X-Tronic noemt, worden deze krachten overgebracht aan de voorwielen, vierwielaandrijving is optioneel leverbaar. Speciaal voor de Russische markt komt er ook een ouderwetse, atmosferische 1.6 viercilinder beschikbaar met 115 pk. In eerste instantie is de Arkana bedoelt voor markten buiten Europa. Vooralsnog zijn er geen plannen om de auto in Nederland aan te bieden.