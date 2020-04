Lexus bijna van de hefbrug in Amersfoort

Kantje boord in het geval van deze Lexus op een hefbrug.

Een goed werkende hefbrug is essentieel voor de veiligheid. Een monteur die onder een voertuig komt te staan moet er honderd procent op kunnen vertrouwen. Als een auto naar beneden komt is de kans groot dat de het een wrede 1-0 voor de vierwieler wordt.

Zulke akelige taferelen vonden er gelukkig niet plaats bij Toyota Louwman aan de Ruimtevaart in Amersfoort. Wel was het vanmorgen even spannend met een hydraulische hefbrug die niet helemaal naar behoren functioneerde.

Er bleek sprake te zijn van een storing in de autobrug. Er stond een Lexus RX op een brug toen de hefbrug het gedeeltelijk begaf. De SUV kwam behoorlijk schuin te staan. Gelukkig ging het net goed en kwam de Lexus niet naar beneden zetten.

Alle auto’s en spullen rondom de brug werden uit voorzorg weggehaald. De leverancier van de hefbrug kwam ter plaatse. Er is tevens contact opgenomen met de brandweer voor deze uitzonderlijke situatie. De brandweer kreeg het voor elkaar om de brug te stabiliseren. Zo kon de hefbrug, inclusief Lexus, veilig naar beneden komen.

De mogelijke oorzaak heeft te maken met een cilinder die vandaag lek is geraakt. Ruim zeven weken geleden was de brug nog gekeurd en werd alles goed bevonden.

Fotocredit: AS Media