Porsche Cayenne Coupé: rijtest en video

Beter, breder, mooier. Is dit de Porsche Cayenne Coupé zoals hij altijd had moeten zijn? In regenachtig Oostenrijk zocht ik het voor jullie uit.

Het is geen mooi weer. Correctie, het zeikt van de regen terwijl ik een witte Porsche Cayenne Coupé door de Oostenrijkse bergen stuur in de omgeving van Graz. Bovendien zijn de wegen die Porsche voor ons heeft voorgeprogrammeerd in de navigatie allesbehalve spannend te noemen. Op een paar vermakelijke stukjes na zijn ze te smal en hobbelig om een goed idee te krijgen van wat deze auto kan. Dus laten we beginnen met een stukje geschiedenis.



De Cayenne kwam in 2002 op de markt maar het duurde dus zeventien jaar voordat het een coupé werd. En dat terwijl concurrenten al tijden de niche van SUV-Coupé gevuld hielden. BMW met de X6, Mercedes met de GLE Coupé en zelfs Audi heeft tegenwoordig een Q8. Maar nu is het dan toch zo ver: Porsche heeft de Cayenne Coupé klaar.

De uiterlijke verschillen zijn duidelijk: een aflopende daklijn en een langere, bredere en anders vormgegeven kont zijn in combinatie met de dakspoiler de meest meest opvallende kenmerken. Maar daar houdt het niet op. De Cayenne Coupé is bijvoorbeeld ook breder (18 mm) door anders vormgegeven spatborden en er is standaard een enorm (2.16 m²) glazen dak gemonteerd. Tenzij je voor het juiste van de lichtgewicht pakketten gaat (er zijn er drie), want dan komt er een ‘double bubble’ carbon dak bij, dat Porsche zelf graag vergelijkt met dat van de GT3 RS. Ok, is goed. 20 inch wielen zijn standaard, maar tot 22 inch is optioneel.



In het interieur vinden we nieuwe achtvoudig verstelbare stoelen (die prima zitten). De achterste zitrij is drie centimeter naar beneden gezakt om meer hoofdruimte te genereren. En mocht je een achterbank willen in plaats van twee losse zetels, dan is dit kosteloos aan te passen tijdens het configureren. Standaard zijn ook een achteruitrijcamera en het Sport Chrono pakket.

Cayenne Coupé

Motorisch gezien is er keuze uit twee blokken bij introductie. De gewone Cayenne Coupé krijgt een 340 pk en 450 Nm sterke zescilinder turbo. Dat is de auto waar ik nu mee onderweg ben en ondanks de barre regen is duidelijk te merken dat het best een potent blok is. Bovendien heeft deze Cayenne een lekkere brom en voelt het blokje lekker gretig. In 6,0 seconden kan de 100 kilometer per uur bereikt worden, tenzij er gekozen wordt voor alle ‘Leichtbau’-optiepakketen, want dan gaat hier een tiende seconde vanaf: 5,9 seconden. De topsnelheid bedraagt 243 kilometer per uur.

Cayenne S Coupé

Nog niet in de Nederlandse prijslijsten (en we rijden er ook nog niet mee), maar wel present: de 2,9 liter biturbo V6 die geleverd wordt in de toekomstige Cayenne S Coupé. In deze configuratie is de 0-100 in 5,0 seconden (4,9 met ‘Leichtbau’) geslecht, terwijl de topsnelheid op 263 kilometer per uur uitkomt. Dit alles dankzij 440 pk en 550 Nm koppel.

Cayenne Turbo Coupé

En dan is er nog The Daddy. De Porsche Cayenne Coupé Turbo. Die doet alles net even bruter: 550 pk en 770 Nm koppel zorgen ervoor dat de mastodont in 3,9 seconden naar de 100 knalt en dat een topsnelheid van 286 kilometer per uur behaald kan worden. Indrukwekkend? Zeker. Maar alles valt en/of staat natuurlijk met hoe dit ding stuurt.

Wat betreft de lichtgewichtpakketten: bij alle drie geldt dat je het carbon dak en diffuser krijgt. Bovendien wordt er wat gewicht bespaard door het verwijderen van isolatiemateriaal. Bovendien krijg je sportiever vormgegeven bumpers, side skirts, etc. Ook krijg je 22 inch wielen standaard. De pakketten verschillen onderling met name door de kleuren van de afwerking. Het Carbon Lightweight Package kent meer carbon details, het Black Lightweight package kent matzwarte finishes voor bijvoorbeeld de wielen, sierlijsten en spatbordverbreders.



Dus laten we daar eens naar kijken. De Cayenne Coupé is breder dan een gewone Cayenne en dat heeft een reden: de achterste spoorbreedte is toegenomen door bredere wielen. Dit moet ervoor zorgen dat de Cayenne een stabielere wegligging heeft. Porsche Active Suspension Management is standaard, bovendien is er een meesturende achteras en wordt er gebruik gemaakt van Porsche Torque Vectoring (PTV) om de Cayenne Coupé de ‘de bocht in te remmen’. In de praktijk betekent het dat de auto iets meer remkracht naar het binnenste wiel leidt in een bocht om de auto iets makkelijker in te laten sturen. Met PTV Plus wordt het differentieel bovendien deels gesloten om bocht uit minder wielspin te krijgen en dus sneller weg te kunnen accelereren.



Er zijn drie soorten remmen beschikbaar: standaard stalen remmen, Porsche Surface Coated Brakes (PSCB, standaard op de Turbo, grijze remklauwen) met een speciale coating die ervoor zorgt dat de remmen langer meegaan, en Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB, optioneel, gele remklauwen) die ongeveer 50% lichter zijn maar ook je portemonnee €9.438 lichter maken.

En wat doet dan allemaal met het rijden van de Cayenne Coupé ten opzichte van de reguliere Cayenne? We reden na aankomst in Graz een stukje met de instapper, in het uurtje dat we nog over hadden voor de officiële plichtplegingen van de persconferentie die Porsche gepland had. Wat met de instapper direct opviel, is dat Porsche het voor elkaar heeft gekregen om het geheel toch nét iets dynamischer aan te laten voelen dan een gewone Cayenne. Iets scherper, iets strakker, nét iets gretiger een bocht in: het zijn allemaal subtiele details maar het is merkbaar.

Wat ook opviel bij de standaard Cayenne Coupé is dat het 340 pk sterke blok gretig voelt en bovendien een fijne soundtrack heeft. Natuurlijk is dat deels zo geëngineerd door Porsche, maar het is toch knap. Op papier lijken die zes seconden naar de honderd misschien niet heel rap voor een Porsche, maar het voelt oprecht geen moment te traag of te lui. Daar moet ik wel bij vermelden dat we vooral krappe weggetjes in Zuid Oostenrijk reden en dat het bovendien zeiknat was. Het was dus nog lastig om te kijken hoeveel grip er bijvoorbeeld voorhanden was. De eerste kennismaking was in ieder geval in orde. Terwijl ik de sleutel overhandig aan de dame die de auto in ontvangst neemt bij het hotel, bedenk ik me dat het met de Turbo morgen nog wel eens écht leuk kon worden.



En dat wordt het. De eerste kilometers zijn nog soort van droog en we kunnen even proeven van wat deze machine écht allemaal kan. De auto rolt in Sport+ modus amper over de lengte-as (en dan heeft ons testexemplaar nog niet eens het carbon dak) en er is véél grip voorhanden. Helaas zijn de weersgoden ons wederom niet gunstig gezind en begint het nog harder te regenen dan de dag ervoor op het moment dat de echte haarspeldbochten komen. Toch heeft dat ook zijn voordelen, want we kunnen daardoor de dynamiek van de auto nét wat makkelijker verkennen, zonder dat we enorme snelheden hoeven te halen.

En dan blijkt dat bijvoorbeeld in een krappe haarspeldbocht de achterkant prima in beweging te krijgen is. De vierwielaandrijving heeft z’n voorkeur voor vermogensafgifte overduidelijk op de achteras liggen. Zelfs met de ESC op de sportstand mogen we best een stukje kwispelen met de staart zonder directe, keiharde ingrepen. Leuk! Niemand die er natuurlijk ooit gebruik van gaat maken in Nederland, maar het is wel leuk om te weten dat het kan.



Ook leuk en iets wat bovendien wat vaker gedaan zal worden: vanuit stilstand naar 100 rammen. In Sport of Sport+ vanuit stilstand met de voet op de rem volgas geven en dan de rem loslaten genereert grote grijnzen en aangespannen nekspieren. Het blijft toch wel indrukwekkend om dit soort machines dit soort kunstjes te laten doen.



Een liefhebber van SUV’s en crossovers ben ik niet, maar dit is de tweede keer in korte tijd dat ik merk dat ik toch soort van hebberig wordt van een auto uit dat genre. Ook de F-Pace SVR zorgde voor een enorme glimlach op mijn hoofd. En de overeenkomst tussen beide is eigenlijk simpel te vinden: 550 pk. Dat is het magische aantal dat mij een SUV of Crossover laat waarderen, zo lijkt het. Zonder gekkigheid: de Porsche Cayenne Coupé is gewoon een dijk van een auto en bovendien veel fraaier dan een reguliere Cayenne. Dat kan ik waarderen en ik ben niet de enige: Porsche Nederland meldt dat het aantal bestelde Cayennes in 2019 nu al 50/50 gewoon versus Coupé is. En van de bestelde Coupés is ongeveer één derde een Turbo. Let wel: de Cayenne Coupé S e-hybrid komt ook nog dit jaar en die uitvoering is traditioneel de bestseller.