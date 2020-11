Volkswagen Touareg krijgt een Tesla-snufje [video] - Autoblog.nl

Nu kun je ook met de Volkswagen Touareg indruk maken op je vrienden. Daar heb je geen Tesla voor nodig.

Tesla’s staan bekend als rijdende gadgets. Ook steeds andere moderne auto’s krijgen meer snufjes aan boord die het leven wat makkelijker moeten maken. Zo introduceert Volkswagen op de Touareg de mogelijkheid om deze SUV op afstand in te laten parkeren of om uit een parkeervak te rijden. Je hebt zelf de controle in de hand via een app op je smartphone.

Op afstand parkeren is echt niet alleen een snufje van Tesla. De BMW heeft het met de 7 Serie bijvoorbeeld ook. In het geval van de Volkswagen Touareg heet het Park Assist. De Duitse autofabrikant zegt dat het bijvoorbeeld handig is in het geval van een krappe parkeerplek. Zelf stap je uit en je parkeert de Touareg in het krappe vak met je smartphone. Prima opgelost, alleen kan de persoon links of rechts van je misschien niet meer helemaal lekker instappen. De kans is dan ook groot dat iemand (al dan niet per ongeluk) de deurportier van zijn of haar auto tegen je Touareg opent.

In vergelijking met het eerder genoemde Tesla is de functie erg mager. Waar Tesla’s al zelfstandig naar de eigenaar kunnen rijden, kan de Volkswagen alleen vooruit of achteruit een parkeervak inrijden en hierbij een beetje sturen. Bovendien gaat het niet automatisch, maar moet je het zelf regelen met de app. Je kunt de functie ook gebruiken in de auto zonder je smartphone.

In de praktijk is het nog maar afwachten hoeveel mensen deze parkeerfunctie op de Volkswagen Touareg gaan gebruiken. Het is niet een kwestie van uitstappen en gaan. Eerst moet je in de auto het voertuig voorbereiden op het uitvoeren parkeerfunctie. De kans is groot dat even verder rijden en een ruimer parkeerplekje zoeken misschien nog wel minder tijd kost. Maar hey: het is leuk dat het kan.