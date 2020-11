Alles over de Ford E-Transit - Autoblog.nl

Ford heeft de E-Transit uit de doeken gedaan. Een volledig elektrische variant van de Transit zoals we die kennen.

Niet alleen personenauto’s worden geëlektrificeerd. Ook de elektrische bedrijfswagen wint aan populariteit. Wat je nu veel ziet zijn bestaande bedrijfswagens die een elektrische aandrijflijn krijgen. Daar is de Ford E-Transit ook een goed voorbeeld van.

Het vergroenen van Ford bedrijfswagens begon eerst met de Custom Plug-In Hybrid en de EcoBlue Hybrid. En nu is er de volledig elektrische E-Transit. Het model komt in Europa en Noord-Amerika op de markt. De versie voor Europa rolt in Turkije van de band. De E-Transit voor Noord-Amerika zal in Missouri in de Verenigde Staten worden geproduceerd.

Het duurt nog wel even voordat de elektrische Ford E-Transit op de markt verschijnt. Pas in het voorjaar van 2022 is de bedrijfswagen bij de showroom te bewonderen. Het zal het derde belangrijke elektrische model worden van Ford. Dat offensief begint volgend jaar met de Mustang Mach-E en in 2022 met de elektrische F-150 en de E-Transit.

De Ford E-Transit heeft een 67 kWh accupakket. Opladen gaat via zowel AC als DC-stroom. De 11,3 kW boordlader is in iets meer dan 8 uur volledig opgeladen. Via DC 115 kW snelladen is de batterij al in 34 minuten van 15 tot 80 procent geladen. De batterij is gemonteerd onder de carrosserie. Daardoor lever je niet in op ruimte. Met een laadvolume tot 15,1 kubieke meter heb je net zoveel ruimte als een achterwielaangedreven Transit met dieselmotor.

Het voordeel van de elektrische aandrijflijn is het koppel en de kracht dat meteen aanspreekbaar is. De E-Transit levert 269 pk en 430 Nm koppel uit zijn elektromotor. De autobouwer spreekt over een actieradius van 350 kilometer. Prima waarden, al klinkt het niet heel indrukwekkend voor een elektrische bedrijfswagen die pas in 2022 op de markt verschijnt.