Volgens Porsche zit er een stukje bestelwagen in de Taycan - Autoblog.nl

Een bestelwagen en een Porsche Taycan zijn twee verschillende soorten auto’s, toch hebben ze volgens Porsche wel iets gemeen.

Wie de laatste dagen op Autoblog is geweest zal het niet zijn ontgaan; Porsche geeft nu een interessant kijkje in eigen keuken. Van supersnelle sedans tot opgehoogde 911’s en zelfs een bestelwagen, Porsche laat met de concepten zien waar het allemaal toe in staat is. Vrijdag was Per Peschar, regionale PR-manager bij Porsche, bij de BNR Nationale Autoshow om uitleg te geven over de concepten.

Hoewel de concepten die Porsche nu laat zien het (nog) niet tot productiemodellen hebben geschopt, betekent dat niet dat we geen onderdelen van de concepten in bestaande auto’s kunnen zien. Neem de 960 Vision Turismo die we hier bespreken. Het is een vierdeurssedan met de motor aan de achterkant. Die auto heeft Porsche (helaas) nooit geproduceerd, maar leidde wel tot eentje die we nu wél hebben: de Taycan. Peschar zegt namelijk dat Porsche tijdens het ontwerpproces besloot dat de auto eigenlijk een elektrische aandrijflijn moest krijgen. Toen de Porsche-ontwerpers terug naar de tekentafel kwamen, kregen we de Taycan zoals we die nu kennen.

De Taycan is volgens Peschar dus een mooi voorbeeld van hoe een concept een voorbeeld kan vormen voor een nieuwe auto. Maar het kan ook in de kleinere details zitten. Daarvoor moeten we kijken naar de eerder besproken Renndienst. Nee, maak je maar geen zorgen, Porsche is niet van plan om dit bestelbusje (zoals Peschar het noemt) te maken.

Maar stel dat je helemaal out of the box gaat denken? Bedenk je eens dat Porsche in het segment van bestelbusjes zit. Hoe zou zo’n bestelbusje er dan uit kunnen zien? Hoe kunnen wij het DNA van Porsche in een bestelbusje integreren? Per Peschar, regionale PR-manager van Porsche

Daar kwam de Renndienst dus uit. Maar wat heeft dit nou te maken met de Taycan? Nou, volgens Peschar waren de koplampen van de Renndienst de inspiratie voor de koplampen van de Taycan. Niet dat ze die koplampen een op een hebben overgenomen, maar wie goed kijkt ziet toch wat overeenkomsten. Zo bestaat een koplamp van een Renndienst uit vier platte, horizontale streepjes, met een ruimte tussen de streepjes. Vergelijkbaar met de Taycan, die met twee losse ledstrips aan weerszijden van het dimlicht een vergelijkbaar effect heeft. En zo zie je maar weer dat een eenvoudige bestelwagen of gezinswagen invloed kan hebben op de koplampen van een elektrisch snelheidsmonster als de Porsche Taycan.

Peschar legt bij BNR ook uit waarom Porsche niet snel met een opvolger voor de 918 Spyder zal komen en wat de concepten nog meer voor de toekomst voor Porsche kunnen betekenen. Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow praten Meindert en Wouter met Rinus VeeKay van Kalmthout en test Wouter de Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder.