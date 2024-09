Volkswagen: “Volkswagens moeten lief zijn”

Volkswagen maakt een vuist tegen agressie op de weg en begint bij zichzelf.

Je hoort het wel vaker: auto’s worden steeds bozer. We hebben toch altijd de neiging om auto’s te bekijken alsof het mensen zijn en dan wordt de voorkant geassocieerd met een gezicht. Koplampen als ogen, grille in de bumper als mond en het logo in het midden als neus. Met dat in je achterhoofd is bijna elke recente designtaal zo ontworpen dat auto’s erg boos kijken. Scherpe lijnen en grote, agressieve vormen: alsof elke auto ontworpen is om angstaanjagend over te komen als deze in je binnenspiegel verschijnt.

Volkswagen: lief zijn

In een interview met TopGear kunnen hoofddesigner Andy Mindt en designstrateeg Christian Schreiber van Volkswagen uitleggen wat de toekomst brengt voor VW. Mindt legt uit dat Volkswagen-kopers niet graag rondrijden in een veel te agressief gestylede auto. Het moet vooral een herkenbaar uiterlijk zijn dat optimisme uitstraalt. Of zoals Mindt het zegt: be like the nice guys. Schreiber voegt daaraan toe dat deze strategie al zijn vruchten moet afwerpen op de ID.2 en diens GTI-versie: deze moet een vriendelijk uiterlijk krijgen.

GTI overzetten is makkelijk

Over de ID. GTI gesproken: het lijkt er steeds meer op dat het concept van de IAA in 2023 makkelijk overgezet kan worden naar een productiemodel. In ieder geval maken beide designers zich geen zorgen over de identiteit van een GTI en of dat wel elektrisch kan. Middelgrote carrosserie, grote velgen en ver uiteengezette wielen: het is makkelijk te doen. Wel blijft de uitdaging om te kunnen innoveren met het GTI-label en niet voor de makkelijke weg kiezen.

Simpel

Het hele interview moet je via de eerder geplaatste link maar teruglezen, maar we wilden toch nog even uitlichten dat de designers vinden dat een Volkswagen simpel moet blijven. Alles moet vooral doeltreffend zijn en niet te veel poespas hebben. Bij zaken zoals het interieur van een GTI, met bijvoorbeeld een golfbal-pookknop of de tartanstoelen, worden dat soort details ook echt uniek voor de GTI en gaat Volkswagen niet een ‘GTI-Line’ uitbrengen als sportpakket. Gelukkig maar. Ook wordt gekeken naar nieuwe materiaaloplossingen zodat ze kunnen afstappen van goedkoop aanvoelende plastics en zich meer kunnen richten op hogere kwaliteit stoffen.

Het mantra van Volkswagen is dus dat de auto’s liever moeten worden. Doe eens lief!