Welke onsuccesvolle MINI John Cooper Works kies jij?

Niet alles wat MINI’s John Cooper Works-label kreeg veranderde in goud, helaas.

De overname van Rover en al diens merken door BMW is helaas voor het merk Rover zelf en MG geen succesverhaal geweest. Er zijn merken waarvoor het juist een meesterzet bleek. Eén daarvan is MINI. De Mini was altijd een modelnaam voor de Austin of Rover (of nog andere) Mini en het recept is enorm lang uitgemolken. Aan BMW de taak om er een gloednieuwe hatchback van te maken die zowel de voorouders respecteerden als de nieuwe wereld konden bedienen. Dat begon met de R50.

Expansiedrift

Snel werd duidelijk bij de opvolger van de R50, de vrij gelijk ogende R56, dat een merk runnen op één hatchback en diens cabrioversie niet makkelijk is. Een expansiedrift was het gevolg. MINI presenteerde ten tijde van de R56 vier nieuwe carrosserievarianten: de Clubman (R55) en de Countryman (R60) die nog een succes bleken te zijn ook. Naast de Cabrio kwam nog een Roadster (R59), wat een soort Speedster werd. Dat werd al een wat moeilijker verkooppraatje. En toen kwamen er nog twee nogal bizarre carrosserievarianten waarvan je eigenlijk van te voren al kon inschatten dat het niks werd. De Coupé (R58) en de Paceman (R61). Niet geheel verrassend hielden de Coupé, Roadster en Paceman het maar een paar jaar vol en er kwam geen nieuwe versie op basis van de F56-generatie van de MINI Hatch. Tegenwoordig is zelfs de Clubman verleden tijd en zijn je enige opties de hatchback, de cabrio, de Countryman en de Aceman, een kleinere crossover die wel gewoon vijf deuren heeft.

MINI Coupé John Cooper Works

Even terugkomend op die Coupé en Paceman. Die willen we even uitlichten omdat we van elk een exemplaar tegenkomen op Marktplaats. Om te beginnen met de MINI Coupé. Wat MINI namelijk steevast deed is de basis van de hatchback gebruiken. En dan niet het onderstel, nee, ook vrijwel het gehele uiterlijk. Het enige wat anders is bij de coupé is alles boven de schouderlijn. De voorruit heeft een schuinere hoek, de achterkant loopt ook schuin af en daarboven zit een ‘zwevend’ dakdeel dat, net als bij de hatchback, in contrastkleur besteld kon worden. En ja, dit is echt waar: dat dakdeel is geïnspireerd op een achterstevoren gedragen honkbalpetje.

Kan je dat recept nog bizarder maken? Jazeker, want MINI leverde wel consequent al hun modellen als S én S John Cooper Works! Door alle JCW-badges en de streep over het dak lijkt deze Coupé dan ook een JCW, maar we zijn gefopt. Dit is een JCW uitgevoerde Cooper S 1.6. Dezelfde specs als de hatchback, 184 pk uit de 1.6 ‘Prince’ viercilinder, in deze MINI met automaat. Ze bestaan wel met de 211 pk sterke motor als JCW, alleen dat is deze helaas niet. Qua uiterlijk dan weer wel.

MINI Paceman John Cooper Works ALL4

Kan het nog vreemder dan een soort Frankenstein-coupé op basis van de MINI Hatch? Jazeker. MINI dacht namelijk dat het recept van de driedeurs compacte auto hand in hand kon gaan met de wens voor een crossover. Naast de Countryman verscheen dus de Paceman. Wederom vooraan en qua basis identiek aan de Countryman, maar dan met een iets aflopende daklijn, unieke achterkant en driedeurs configuratie. En ja, ook daar kwam een 218 pk sterke, vierwielaangedreven John Cooper Works-variant van.

Voor zover wij kunnen achterhalen was die voor Nederland één brug te ver, maar ze zijn wel mondjesmaat geïmporteerd. Deze Paceman JCW ALL4 staat dus gewoon in Nederland. Net als de Coupé met rode strepen, alleen dan op witte lak. De JCW had de latere sterkere JCW-versie van de 1.6, die 218 pk had in plaats van 211. En dat met vierwielaandrijving. In theorie is ‘ie ietsje sneller dan de vergelijkbare Countryman JCW, maar een ‘normale’ JCW Hatch is het ook niet. Ook een wat vreemd verkooppraatje dus.

Over verkooppraatje gesproken: beide deze bijzondere exemplaren van de MINI John Cooper Works staan dus op Marktplaats. De Coupé komt uit 2012 en heeft 87.568 km gelopen, terwijl de geïmporteerde Paceman uit 2013 komt en 127.521 km heeft gelopen. Wil jij de geflopte coupé of de geflopte crossover-coupé? Dan kan je voor 13.500 euro de Coupé bemachtigen op Marktplaats of 1.000 euro meer overmaken voor de Paceman.