Is deze Porsche 911 een grap? Dat mag jij bepalen

De associatie van vandaag op basis van deze Porsche 911 leert ons veel over het brein van degene die hem bedacht heeft.

Er zijn auto’s die door een karaktereigenschap een aparte bijnaam hebben gekregen. ‘De snoek’, want de Citroën DS leek een beetje op een snoek. De ‘Pagoda’ (of Pagode in het Duits), want Mercedes liet zich voor de hardtop van de W113 SL inspireren op een pagode. Soms zijn de linkjes wat verder gezocht. Een perfect voorbeeld verschijnt op onze radar.

Porsche 911 ‘haai’

Als het aan Garage Italia Customs van Lapo Elkann ligt, zou de nieuwe 911 de bijnaam ‘de haai’ moeten hebben. De verticaal georiënteerde luchtgaten in de voorbumper zijn een aparte designkeuze voor de 911 Carrera GTS, al helpt het wel om de facelift wat te onderscheiden. Lapo’s brein maakt een andere associatie. De verticale spijlen doen hem denken aan de kieuwen van een haai.

911 Shark

Op Facebook deelt Garage Italia Customs dan ook wat er gebeurt als je deze visie doorgeeft aan je fotosoep-afdeling. Het resultaat is een soort Jaws-nachtmerrie op basis van een Porsche 911. De textuur van een haai is aangebracht op de lak met de witte buik van een haai aan de onderkant van de Porsche. Met rood is alle tekst aangebracht die duidelijk maakt waarnaar je aan het kijken bent. Voor zover een haaienvin, staartvin aan de spoiler en tanden op de voorruit dat nog niet duidelijk maakten.

Normaliter zouden we zeggen: haha, 1 april, met het verschil dat het 29 september is. Tsja, bij Lapo weet je het nooit. De 911 Shark kent nog geen concrete plannen om meer dan een photoshop te worden, maar als je lief vraagt zal Lapo niet de minste zijn om er een productieauto van te maken. Dat heb jij dus in de hand. Gebruik deze kracht wijselijk.