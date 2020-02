Volvo gaat nog inniger samenwerken met Chinezen

Knäckerbröd met Peking Eend. Lekker.

Zweeds en Chinees blijkt een prima combinatie te zijn. Uiteraard bedoelen we dat niet op culinair gebied. Dat zou net een fusion stap te ver zijn. We hebben het natuurlijk over de samen werking van Volvo en Geely.

Geely

Enkele jaren geleden ontdeed Ford zich van zijn luxe merken. Aston Martin werd overgenomen door een consortium van zakenmannen, Jaguar en Land Rover mochten bij Ratan Tata onder de paraplu staan en Volvo vond zijn heil bij Geely. Volvo heeft zich in die periode kunnen profileren als eigenwijs premium alternatief zonder Saab te zijn. Vandaag laten beide fabrikanten weten verder met elkaar te willen.

Twee soorten Geely

Nu moeten we even duidelijk verklaren dat er twee soorten Geely’s zijn. Je hebt het merk (Geely) en het concern (Zheijnag Geely Holding). Net zoals Volkswagen AG en de Volkswagen Group niet exact gelijk zijn. Onder de Zheijnag Geely Holding vallen diverse automerken: Geely, Volvo, Lynk & Co en Polestar.

Li Shufu

Op dit moment lijkt het meer om een vrijage te gaan vanuit de kant van Geely. Op dit moment kan Volvo behoorlijk zelfstandig opereren onder de Geely vlag. Heel erg leuk natuurlijk voor Volvo, maar wellicht dat Geely (het concern) er toch meer uit wil halen met Geely (het automerk). Daarom laat Geely topman Li Shufu weten dat hij graag met Volvo’s grate baas, Håkan Samuelsson, om de tafel wil gaan zitten om te kijken naar de mogelijkheden.

Logisch

De voordelen zijn natuurlijk vrij logisch. Samenwerken betekent schaalvergroting. Nog een groot voordeel zijn de investerings- en ontwikkelingskosten. Een nieuwe model ontwikkelen is bijzonder duur. Maar of je er nu 200.000 of 600.000 van gaat verkopen, dat maakt niet uit voor de ontwikkelingskosten. Dus als je deze kosten kunt delen met een zustermerk, heb je al veel gewonnen.

Gat in de markt

Het is niet op dat Geely hier een gat in de markt ziet. Heel veel merken werken op deze wijze. Alle grote succesvolle merken, met gekscherend Tesla, Morgan en Mazda als uitzonderingen. Op het gebied van aandrijflijnen zijn de twee overigens al sinds kort aan het samenwerken.