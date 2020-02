Dit is de nieuwe Formule E raceauto van DS Automobiles

De elektrische racer voor 2021.

We moeten nog even wachten voordat het Formule 1 seizoen van start gaat, maar het Formule E seizoen is inmiddels goed en wel onderweg. De eerste ePrix’ (GP’s voor Formule E races) zijn al verreden. DS Techeetah doet het redelijk. In Riaad ging het nog niet van een leien dakje. Maar, in Santiago deed met name Antonio Da Costa goede zaken.

Succesvol

Dat is niet toevallig, want vorig jaar was het team ook erg succesvol. Toen won het Chinees-Franse team namelijk het rijderskampioenschap alsmede het constructeurskampioenschap. Het word nog even afwachten of team van DS Automobiles en Techeetah hun titels kunnen prolongeren. Gelukkig houden wij je bij Autoblog op de hoogte van de ontwikkelingen in deze telkens populairder wordende vorm van autosport.

De DS Techeetah van 2019-2020



Racer voor 2021

Ondanks dat het seizoen net van start is gegaan, laat DS Automobiles Techncheetah zien hoe hun racer er voor volgend seizoen uitziet. De auto heet de DS E-Tense Gen2 Evo en is de opvolger van de de huidige DS E-Tense FE20. Heel kort door de bocht heeft deze racer de vormen van de Evo2 Formule E auto van Sparx met de goud-zwarte kleurstelling van DS.

Genève

De officiële onthulling van de Gen2 Evo Formule van DS Techeetah staat op de salon van Genève vanaf 3 maart 2020. Ook leuk: regerend wereldkampioen Jean-Eric Vergne (de voormalig VER) zal ook acte de présence geven.

