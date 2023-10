Vrachtwagen sloopt bovenleiding [video]

Les 1, zorg dat de kraan omlaag is voordat je gaat rijden. Het was raak gisteren in Vught. Prorail deelde deze video van een vrachtwagen die klaarblijkelijk zo hoog was dat hij de bovenleiding meenam. Met behoorlijk wat ravage tot gevolg.

In de video kan je zien dat de kraan achterop de vrachtwagen te hoog is en dat lijkt de bovenleiding fataal te worden. Of de chauffeur het überhaupt gemerkt heeft vertelt het verhaal niet.

Op X geeft Prorail overigens aan dat ze niet perse het bedrijf aan de schandpaal wilden nagelen en dat ze het bedrijf wel weten te vinden voor de verdere afhandeling van de schade.

via: Prorail op X