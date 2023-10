Ook Smart blijft niet achter en verlaagt de prijs van de elektrische instapper tot ruim onder de 40.000 euro

Het is een trend die wat ons betreft doorgezet mag worden; de prijsverlagingen die fabrikanten doorvoeren op hun EV’s. Tesla begon ermee en langzaam maar zeker volgt zo ongeveer elke fabrikant. Met als laatste Smart, die hun #1 flink goedkoper hebben gemaakt.

Maar daarbij moeten we in dit geval aantekenen dat Smart niet simpelweg iets van de prijs heeft afgesnoept, ze hebben ook de hardware aangepast. Of naar beneden bijgesteld, lees dat vooral zoals je dat zelf wil.

Ook de Smart #1 is goedkoper geworden

De goedkopere Smart #1 heet de ‘Pro Edition’ en onderscheidt zich van zijn duurdere broertjes en zusjes door een kleinere batterij van 49 kWh. En daarmee komt de prijs uit op €37.395, wat bijna 5000 euro goedkoper is dan de volgende uitvoering van de Smart #1 in het rijtje.

En met die kleinere accu is het nog steeds geen stakker hoor. Hij levert een piekvermogen van 272 pk en hij zou onder de meest ideale omstandigheden 310 kilometer ver moeten komen. Laden gaat ook rap, in een half uurtje is deze #1 volgens Smart “klaar voor gebruik”. Wat dat precies betekent, vermeldt het persbericht niet…

Verder zit hij gewoon vol met leuke dingetjes, zoals sfeerverlichting die je in maar liefst 64 kleuren kan instellen. Ja, kom daar maar eens om bij de concurrenten… En over die concurrenten gesproken, welke zijn dat? Nou, deze:

MG 4 Long Range (204 pk, 450 km): €35.785

Renault Megane E-Tech EV40 (130 pk, 300 km range): €36.370

Renault Megane E-Tech EV60 (130 pk, 470 km range): €39.370

Cupra Born 58 kWh (204 pk, 427 km range): €39.990

Opel Astra Electric (156 pk, 418 km range): €39.999

Peugeot e-308 (156 pk, 412 km range): €43.585

Tesla Model 3 (325 pk, 513 km range): €42.990

Volkswagen ID.3 58 kWh (204 pk, 426 km range): €45.990

En dus de Smart #1 Pro, die er qua prijs een beetje tussenin zit. Overigens wordt hij eerst leverbaar in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Zwitserland, later komt hij naar de andere Europese landen. Nederland is naar verwachting begin volgend jaar an de beurt.

Heel even wachten nog dus.