Ook in de Opel Corsa kun je nu andere dingen doen tijdens het rijden

We zullen de filmpjes waarop staat wát voor dingen je precies kunt doen tjdens het rijden niet doorlinken. Maar in de Opel Corsa kan het…

Er zijn van die sites die niemand kijkt, maar die iedereen natuurlijk wel hartstikke goed kent. Daar waar je massa’s filmpjes vindt van mensen die de horizontale dans zonder broek doen, bedoelen we. Filmpjes in alle soorten en maten, letterlijk en figuurlijk.

En nou hebben wij ons laten vertellen dat er op dat soort sites hele sub-pagina’s zijn met mensen die zichzelf enorm vermaken achter het stuur van een Tesla met Autopilot. En dan wordt er wel gereden, maar niet op de manier die je normaal doet achter het stuur. En tegelijk ook juist weer wel. Snappu nog?

Nou ja, lang verhaal kort; dat kan nu ook in de nieuwe Opel Corsa. Ook in die auto kun je vanaf nu allemaal andere dingen doen tijdens het rijden…

In de Opel Corsa kun je allemaal andere dingen doen tijdens het rijden

Ze hebben de Corsa namelijk helemaal volgehangen met allerhande hulpmiddelen die het leven van de chauffeur aangenamer moeten maken. En veiliger. En zoals Opel zelf zegt, het is een unicum dat je al deze systemen in een kleine auto kunt krijgen.

Denk bijvoorbeeld aan verkeersbordherkenning die ervoor zorgt dat je niet meer te jard rijdt. Of Active Lane Positioning in combinatie met Adaptive Cruise Control. Die houdt de auto precies in het midden van de rijstrook, terwijl de bestuurder alleen het stuur lichtjes hoeft vast te houden. Dat biedt perspectieven voor de

En natuurlijk de adaptieve cruisecontrol, maar ook noodingrepen als je het zelf te bont maakt. En de Opel Corsa herkent ook voetgangers en dat doet hij tot 85 kilometer p[er uur. Ja, als je met die snelheid op een wandelaar inrijdt is het nooit goed, maar de Corsa doet er alles aan om een eventuele klap te voorkomen. Dat werk.

En met al deze systemen kun je dus allemaal andere dingen doen achter het stuur. Als je het slim aanpakt en de beelden op die site met alleen ventilators zet, kun je de aanschafprijs ook nog eens terugverdienen. Want al weten we niet wat al deze systemen gaan kosten, reken erop dat het niet gratis is.

Maar in elk geval bedankt Opel. in de auto rijden wordt leuker dan ooit op deze manier!