Vriendin Russell begraaft SL in de sneeuw

Russell z’n vriendin kan niet zo goed rijden als hij zelf.

Dames en heren, welkom bij Autoblog Boulevard. Voor vandaag hebben we een uitje van George Russell voor je. De Britse coureur heeft het afgelopen seizoen uitstekend gepresteerd. Hij heeft Lewis Hamilton toch wel ruimschoots verslagen. Niet alleen qua punten, maar ook qua overwinningen.

Hamilton staat op nul, Russell op 1 (hij won de GP van Brazilië). Daarmee presteert Russell hetzelfde als Jenson Button en Nico Rosberg. Jenson (2011) en Nico (2016) wisten Hamilton ook te verslaan over een seizoen in een gelijkwaardige auto.

Russel z’n vriendin

De eerlijkheid gebied te zeggen dat Hamilton slechts 1 maal per keer door zijn teamgenoot verslagen werd. De andere seizoenen was Lewis beduidend sneller dan Rosberg en Button. Enfin, Russell kan dus proberen om die statistiek omver te werpen en de eerste persoon te zijn die Hamilton TWEE keer kan verslaan. Hij moet zich dus goed voorbereiden op het nieuwe F1-seizoen.

Dat doet hij kennelijk door bij te beunen als rijinstructeur voor AMG. In dit geval mocht hij zijn vriendin de fijne kneepjes van het vak leren. Wie zijn vriendin niet kent, dat is de uitermate charmante Carmen Mundt.

Zij mocht in een supersnelle Mercedes-AMG SL plaatsnemen en om te leren hoe je die over de besneeuwde Zweedse kan jagen. Dat ging niet helemaal van een leien dakje. Want zoals je kan zien heeft ze de auto in de poeder gereden!

Quote

Ja ja, wat er precies gebeurd is: geen idee. Maar kijk, die hele auto ligt in de witte sneeuwpoeder! Op haar account laat ze ook de volgende quote achter:

My ice driving instructor is losing patience with me… 😂 Carmen Mundt, a.k.a. Russel z’n vriendin.

Ondanks dat de auto inderdaad in de sneeuw vast zit en we geen moment twijfelen dat zij dat heeft gedaan, lijkt de schade heel erg mee te vallen. Sterker nog, er lijkt helemaal geen schade te zien.

Daar de SL tegenwoordig vierwielaandrijving heeft (de sterkere varianten in elk geval), zou het ons niet eens verbazen dat de auto op eigen kracht weer naar het parcours kan. Je zou bijna denken dat het een media-momentje is in een autosportluwe periode… Enfin, aanschouw de foto’s!

