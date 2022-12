F1 eindrapport deel 2: dit is de top 10!

We hebben het F1 eindrapport deel 2 voor je, maar dan met de top 10!

De Formule 1 is een beetje een moeilijk sport om te beoordelen. De winnaar is de beste en de verliezer is het slechtste, normaal gesproken. Dat hoeft in de Formule 1 echter zeker niet het geval te zijn. Het is een mechanische sport, waarbij een coureur sterk afhankelijk is van het materiaal. Je kan nog zo goed presteren, als die auto niet meewerkt, ziet lang niet iedereen het. De eindstand van de Formule 1 reflecteert dus niet de werkelijke verhoudingen. Op de redactie houden we de races minutieus bij en kijken we ook naar hoe de coureurs relatief gezien presteren ten opzichte van hun materiaal, verwachtingen en teammaten.

F1 eindrapport deel 2!

Vorige week namen we de top de posities 20 tot en met 11 door bij het Autoblog Eindrapport 2022. Voor nu hebben we de top 10 voor je! Uiteraard mag je het volkomen oneens zijn met ons. Laat dat dan ook vooral weten in de comments. En vooral ook het waarom! Praten over de Formule 1 is soms leuker dan ernaar kijken! Enfin, without further Ado Den Haag, dit zijn de laatste 10:

Kevin Magnussen

Cijfer: 7+

Aantal punten: 25

Stand in WK: 13

De Deense coureur Kevin Magnussen werd in 2020 door Haas aan de kant gezet en in 2022 weer binnengehaald. Hij pakte die kans met beide handen aan en deed alles dat hij moest doen. Dat was vooral veel punten pakken. Daarbij behaalde hij zijn allereerste pole position. Natuurlijk, de omstandigheden waren perfect voor een verrassing, maar dat gold voor iedereen op het veld. Magnussen haalde er simpelweg het meeste uit. Ook in vergelijking met zijn teamgenoot deed hij het uitstekend.

Wel moeten we erbij aantekenen dat halverwege het seizoen de klad erin kwam bij Haas en dat – relatief gezien – Mick Schumacher eveneens dichterbij kwam. Anders was K-Mag zeker nog wat hoger geëindigd. Ondanks dat hij geregeld toch wat foutjes maakt die meer bij een jeugdige coureur passen. Net als Max Verstappen is hij vrij aggressief en aanvallend. Maar waar Verstappen het talent heeft om de actie inmiddels meestal succesvol uit te voeren, leidt het bij Magnussen nét wat vaker tot brokken.

Esteban Ocon

Cijfer: 7+

Aantal punten: 92

Stand in WK: 8

Ocon is misschien wel het compleet tegenovergestelde van Magnussen. Ocon is methodisch, precies en secuur. De Fransman gaat anders te werk dan zijn concurrenten en teamgenoten. Hij moet echt in een weekend groeien. Iets dat hij dan ook goed doet. Sterker nog, hij heeft onder de streep meer punten gehaald in de Alpine dan zijn teamgenoot.

Waarom staat Ocon dan niet hoger? Nou, hij had aanzienlijk meer geluk (lees: veel minder uitvalbeurten) dan Alonso en blijft die laatste qua punten alsnog slechts nipt voor. Dat niet alleen, een jonge talentvolle coureur als Ocon moet eigenlijk een 41-jarige veteraan helemaal zoek rijden, zeker in kwalificaties. Zo duidelijk als veteraan Vettel Stroll de baas was, was het niet bij Alonso en Ocon. Maar feit blijft wel dat iets meer in had gezeten.

Sergio Pérez

Cijfer: 7+

Aantal punten: 305

Stand in WK: 3

Sergio Perez is een bijzonder geval. Van alle reserveteamgenoten van Verstappen, doet hij het beter dan Albon of Gasly. Maar toch kon de Mexicaan zijn teamgenoot bijna nooit uitdagen. Pérez is traditioneel goed op stratencircuits en dat was dit jaar niet anders, hij won in Monaco én Singapore. Waarom staat Perez dan zo laag? Nou, in de auto die we -zeker in de race- allemaal het beste van het veld vinden, is het verschil met zijn teamgenoot te groot.

Bottas stond in 2019 en 2020 in ieder geval dik tweede. Pérez lukte zelfs dat niet. Dat is echt wel een zwaktebod met de RB18. Veel races die Verstappen won, eindigde Perez als vierde, vijfde of zesde. Hij had zeker in de tweede seizoenshelft de pech van een Mercedes, Ferrari of de andere Red Bull nodig om te excelleren. De Mexicaan is ‘een man van momenten’. De prestaties van Sergio waren bij vlagen zelfs zo teleurstellend dat het ons niets zou verbazen dat Ricciardo als een soort motivator fungeert om de druk op te voeren.

Lewis Hamilton

Cijfer: 8-

Aantal punten: 240

Stand in WK: 6

We zullen alle Britse lezers over ons heen krijgen. Want, hoe kunnen we Lewis zo laag zetten? Simpel, hij was niet consistent heel sterk dit jaar. Natuurlijk, de winnende auto had hij voor lange tijd niet en zijn team moest duidelijk wennen aan andere strategiën dan ‘gewoon iedereen op een ronde zetten’. De tweede seizoenshelft van Hamilton roept intern misschien wel vooral de nodige vraagtekens op. Naarmate de auto beter begon te presteren, deed Hamilton het ook beter. Moet hij dan toch weer het speerpunt zijn volgend jaar, of heeft Russell de toekomst?

In Austin, Mexico-stad en Sao Paulo pakte Lewis P2. Erg indrukwekkend, maar het geeft wel te denken. Is het een motivatie dingetje? Of kan Lewis alleen dat extra niveau brengen op het moment dat de auto sneller wordt? Hamilton heeft de matige W13 van het begin van het jaar in ieder geval geen enkel moment bij de strot gepakt en ‘bovennatuurlijke’ dingen er mee gedaan. Tenzij je een exit in Q1 in Saoedie-Arabië zo wil beschouwen. Laten we eerlijk zijn, Russell heeft het dit seizoen iets vaker voor elkaar gebokst om Mercedes te leiden. Misschien waren het dan toch die experimentele setups…?

Hoe dan ook blijft Lewis een coureur van formaat en verwachten we toch weer heel erg veel van hem in 2023. Meer dan afgelopen seizoen eigenlijk…

Carlos Sainz

Cijfer: 8

Aantal punten: 246

Stand in WK: 5

Carlos wordt hilarisch nagedaan door Connor Moore. Je kent de filmpjes wel. Het grappige is dat het niet een sulletje is, maar misschien wel de stoerste Formule 1-coureur van het veld. Sainz kwam de eerste helft van het seizoen ernstig tekort ten opzichte van Leclerc. Hij had duidelijk erg veel moeite met de auto. Er waren meer coureurs die dat hadden, overigens. Alleen is er wel een groot verschil met sommige anderen: Carlos Sainz heeft zichzelf bij de nek heeft gepakt en bleef verbeteren.

Zijn eerste seizoenshelft was zwaar (ondanks de overwinning op Silverstone), maar de tweede helft was indrukwekkend. Het tijdverschil met Leclerc in de kwalificatie verdampte bijna. Helaas voor Sainz was de Ferrari in die tweede seizoenshelft beduidend minder dan de Red Bull. In sommige gevallen kwam Ferrari zelfs ook tekort op de Mercs. Uiteindelijk kwam Sainz overall tekort op Leclerc, in tegenstelling tot vorig seizoen toen de auto nog beduidend minder competitief was. Maar mentaal is Sainz ijzersterk. Ook een groot verschil met Leclerc is dat hij veel meer de kar trekt qua strategie en niet alles overlaat aan zijn team. Een goed ding, daar dat laatste nog wel eens tot onbedoelde effecten kan leiden.

George Russell

Cijfer: 8+

Aantal punten: 275

Stand in WK: 4

De reden dat Hamilton wat laag staat, komt vooral door George Russell. Op een of andere manier was Russell in het begin van het seizoen minder van slag van de matige en stuiterende Mercedes. Dat komt ook omdat Russell zeepkisten gewend was en Hamilton altijd in een winnende auto heeft gereden. Ook heeft Russell enkele malen boven zijn kunnen gepresteerd. Een pole position op de Hungaroring en winst tijdens de sprint- én hoofdrace van de GP van Brazilië waren voorbeelden daarvan.

George Russell is niet alleen bloedsnel, maar op dezelfde manier als Sainz ook meer een persoonlijkheid dan Hamilton als het gaat om strategie. George dicteert de strategie en geeft duidelijk aan wat ‘ie wil. Hamilton twijfelt en luistert naar zijn team, om vervolgens te zeuren dat het allemaal niet goed was. Wel lijkt de dip van Hamilton meer mentaal dan fysiek te zijn en was hij aan het einde van het seizoen er weer helemaal bij. We verwachten dus dat het volgend jaar heel erg spannend tussen deze twee wordt. Het zou ons daarbij ook niet verbazen als Hamilton toch weer aan het langste eind trekt. Zeker als Mercedes weer echt een goede of misschien zelfs de beste auto heeft.

Lando Norris

Cijfer: 8+

Aantal punten: 122

Stand in WK: 7

Als je Lando van een afstandje ziet lopen, lijkt het gewoon een guitige tiener. Maar het is stiekem een ijzersterke killer, die constant het uiterste uit de auto haalt. Ergens doet zijn stijl wel wat denken aan die van Max Verstappen. Hij rijdt zijn teamgenoot helemaal zoek. Wel is Norris iets ‘cleaner’ dan de agressieve Verstappen. Mede daardoor zijn veel races van Norris niet erg in het oog springend.

Maar geen andere coureur als Norris eindigde zo vaak vlak achter de top 3 teams als Norris. En dat in een McLaren. De oranje bolide was de enige die naast Red Bull, Ferrari en Mercedes het podium wist te halen afgelopen jaar. Maar dat was eigenlijk een vertekend beeld, want zoveel beter dan de meeste andere middenvelders was de Macca helemaal niet. Norris maakte echter het verschil voor het team uit Woking. Deze jongen is slechts 23 en kan nog voor een hoop mooie jaren zoeken. Waar Ricciardo geregeld uit vorm was (of anders gezegd, slechts sporadisch in vorm was), leverde Norris altijd.

Fernando Alonso

Cijfer: 9-

Aantal punten: 81

Stand in WK: 9

Misschien wel de grootste verrassing van dit jaar was Fernando Alonso. Samen met Alpine trouwens, want de Franse renstal had een vlotte auto gebouwd. Hoewel dat laatste een soort tweeledig iets is. Alpine (Renault) is gewoon een fabrieksteam. Er is geen reden dat het verwachtingspatroon ‘vijfde’ is. Dat is echter de afgelopen jaren er een beetje ingeslepen. Dit jaar werd Alpine vierde, dus dat was ietsje beter dan ‘verwacht’.

Sowieso had Alpine ook een sterk rijdersduo met Alonso en Ocon. Van die twee is het echter Fernando die het seizoen extra glans heeft gegeven. Niet alleen is het een genot om naar de Spanjaard te kijken als de omstandigheden niet perfect zijn, het is ook op droog een zeer snelle coureur die er altijd meteen staat.

Ocon moet opbouwen naar een bepaald niveau. Alonso is er dan al. Qua punten lijken Ocon en Alonso aan elkaar gewaard, maar vergeet niet dat Alonso zo 70 punten heeft verloren vanwege uitvalbeurten. Dat zorgde er dan ook vaak voor dat Ocon daardoor wat meer puntjes kon pakken dan hij anders had gedaan. En dat telt op. Een typisch gevalletje dus van de ranglijst die wat anders vertelt dan het echte verhaal.

Charles Leclerc

Cijfer: 9

Aantal punten: 308

Stand in WK: 2

Als je tweede bent, ben je meteen de eerste verliezer. Dat is in het geval van Leclerc zeer zeker het geval. Over één ronde is de Monegask zeldzaam snel. Sneller dan Verstappen. Het is echter een specialiteit die hij zelden kon omzetten in een overwinning. In het begin van het seizoen was de Ferrari de snellere auto ten opzichte van de Red Bill. Het scheelde niet veel, maar de Ferrari was sneller. Hierdoor kon Leclerc een afstandje nemen in het WK van Verstappen, die bovendien een paar pech had. Zij rijkunstenstaan buiten kijft, maar er moeten nog wat dingetjes verbeterd worden voor 2023. Leclerc moet duidelijk op zijn strepen gaan staan ten opzichte van de Ferrari pitmuur en minder foutjes onder druk maken.

In dit geval vergooide hij zelf zijn titelkansen op Paul Ricard (NOOOOO!!!!). Desalniettemin was Leclerc alsnog bij vlagen bloedsnel, ook in de tweede seizoenshelft. In vergelijking met Sainz, pakte Leclerc vaker een podium. Omdat de titelkansen al fors gereduceerd waren, vielen ze sommigen blijkbaar minder op. Sainz pakte zijn eerste overwinning, zijn eerste pole…dat zijn mijlpalen die dan toch de aandacht opeisen.

Ook werd het gat met Sainz kleiner, maar dat kwam voornamelijk doordat Carlos stappen maakte, niet omdat Leclerc verzaakte. Onder de streep bleef de Monegask de betere van de twee. Wellicht dat hij nog iets te netjes is. Zowel naar zijn team, als naar zijn tegenstanders. Of missen we wat er achter de schermen gebeurt en zouden de geruchten kloppen dat het vertrek van Binotto ook ligt aan een ontevreden Charles?

Max Verstappen

Cijfer: 9+

Aantal punten: echt belachelijk veel

Stand in WK: 1!

Er kan maar een nummer een zijn en dat is, natuurlijk, Max Verstappen. Een oranje bril is helemaal niet nodig voor dat statement. Zelden was een coureur zó dominant in een seizoen. Het meest opmerkelijk is nog dat de start allesbehalve voortvarend was. De eerste drie races finishte hij maar één keer. Iedereen geloofde in de titel voor Ferrari en Leclerc. Maar neen, in de tweede helft van het seizoen zette Red Bull de RB18 op punt voor Max en deed die laatste waarvoor hij fors betaald wordt: iedereen het snot voor ogen rijden.

Er zijn een hoop hoogtepunten, maar Suzuka is misschien wel hét hoogtepunt. Max reed op een wijze bij het veld weg die alleen de hele grote kampioenen gegeven is. Vettel, Schumacher, Hamilton en Prost bijvoorbeeld.

Af en toe is ‘ie nog best boos op zijn team. Dan denk je op de bank ook ‘moet dat nou richting het team dat je tweevoudig kampioen maakt en 50 miljoen per jaar geeft?’. Maar misschien is het juist dat fanatisme, dat bij veel andere coureurs niet of niet voldoende aanwezig lijkt te zijn, dat het verschil maakt. Niet per se nu op de baan, maar in Max’ natuur. De reden dat hij überhaupt nu op dit niveau rijdt. Het zijn de laatste ongeslepen randjes van de diamant. Bijslijpen zou wellicht kunnen, maar ach, misschien moet je het maar op de koop toenemen.

Natuurlijk, alles is eenvoudiger winnen als je de beste auto hebt, maar de manier waarop het gaat is alsnog indrukwekkend. Verbeterpunten? Brazilië en Singapore waren geen topraces. Sergio een nietszeggende zesde plek niet geven en daarmee het team intern op scherp zetten plus een legioen mensen met Latijns bloed irriteren is ook niet echt handig…Maar ja, dat is dan weer dat compromisloze. Is Max ook Max zonder dat ‘randje’?

Als Red Bull nog enigszins mee kan komen volgend jaar (vanwege de straf qua ontwikkeling), denken wij dat de concurrentie heel veel moeite gaat hebben met Verstappen volgend seizoen.

Meer lezen?