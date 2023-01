Polestar speedboot komt meer dan 100 km ver

Met de polestar speedboot ben je ook duurzaam op het water.

Zoals jullie weten dames en heren, zitten we in een transitie. Van fossiele brandstoffen wordt de toekomst elektrisch. Dat gaat gepaard met de nodige trends. In dit geval dat werkelijk alles elektrisch moet c.q. kan zijn.

Dus naast de elektrische auto is er ook een elektrische motor en elektrische scooter. Maar met al die ontwikkelingen slaan sommigen nogal door, want de elektrische fiets is dan weer overbodig en slecht voor het milieu. Dat komt omdat de standaard fiets al briljant is. Met een klein beetje inspanning kun je met gemak 20 km/u halen over langere periode.

Elektrische boot?

Daar moesten we ook een beetje aan denken bij het zien van de Polestar Speedboot. Want hoe vet een elektrische boot ook klinkt, is er op het gebied van scheepvaart veel milieuvriendelijkere technologie beschikbaar: de zeilboot. Maar zoals de verstokte zeilliefhebbers kunnen beamen, écht hard gaat het niet. En deze Polestar Speedboot wel!

We zeggen wel Polestar speedboot, maar het is een samenwerking met Candela. Het project heet dan ook officieel Candela C-8 ‘powered by Polestar’. Beide zien zich zelf (en elkaar) als ‘Zweedse premium mobiliteitsmerken’ (ja, die term bestaat dus gewoon). De Candela C-8 is een draagvleugelboot en in dit geval maakt de boot gebruik van de elektromotoren en accupakketten van Polestar.

Accupakket Polestar speedboot

het accupakket is de 69 kWh-batterij met de dezelfde snellaadmogelijkheden als de Polestar 2 Stange Range Single Motor. Op een volle accu kun je 57 zeemijlen varen bij een kruissnelheid van 22 knopen. Dat is op zich wel serieus snel. Een zeemijl of Nautische mijl is best lang, dik 1,8 kilometer. Het betekent een actiaradius van 105,5 kilometer. Ook knopen zullen we even voor je omrekenen. Een knoop is dik 1,8 km/u. Dus een snelheid van 22 knopen is 40,7 km/u, een serieus hoge snelheid op het water.

In vergelijking met een speedboot op fossiele brandstoffen zijn dit zeer gunstige prestaties, aldus Polestar. Uit eigen ervaring: 250 liter benzine tanken voor de bayliner na een middagje waterskiën is geen goedkoop grapje.

Uiteraard hebben we ook bewegende beelden voor je. Neem een Primatourtje en geniet:

