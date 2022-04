Vrije trainingen GP Australië 2022: zo deed Verstappen het vandaag

De eerste twee vrije trainingen van de GP Australië 2022 zitten erop. We hebben de overzichten en samenvatting voor je. Plus de tijden!

We racen in Australië dit weekend, dus alles is eventjes vroeger dan normaal. Waarschijnlijk zit je net met een kop koffie achter je bureau en probeer je uit te vogelen hoe laat de vrije trainingen, de kwalificatie en de race dit weekend gaan beginnen.

Voor de eerste twee vrije trainingen vandaag ben je al te laat. Die zijn namelijk al achter de rug. We zullen je dan ook even bijpraten! Het was voor de Formule 1-coureurs namelijk zaak om zoveel mogelijk te rijden. Omdat Albert Park een stratencircuit is, moet de ideale even goed schoongeveegd worden. Dat niet alleen, de baan is op veel punten net eventjes wat anders dan voorheen.

Dus de genoemde ideale lijn wijkt iets af. Als laatste gaan de heren coureurs dit weekend werken met een bijzondere samenstelling qua compounds van de banden: C2, C3 en C5. Kortom, voldoende redenen om zoveel mogelijk kilometers te maken.

Eerste vrije training

We beginnen met het begin, de eerste vrije training van de GP Australië 2022. Daarin zette Carlos Sainz namelijk de snelste tijd neer. Hij was de enige die onder de 1:20-barrière dook. De tijd werd gezet op de zachtste compound (die C5, dus). Sergio Pérez had wat pech deze sessie, mede doordat hij bodywork verloor en tot tweemaal toe een rode vlag veroorzaakte. Max Verstappen reed de vierde tijd. Nu moeten we aantekenen dat hij die 1:20.626 al halverwege de sessie reed, niet op het einde.

Helemaal representatief zijn de tijden dus niet als vergelijkingsmateriaal. Het is echter wel een indicatie dat het weer tussen Red Bull en Ferrari zal gaan. Een andere bijzondere indicatie: McLaren zat er erg goed bij in FP1. Aan de andere kant heeft Haas het juist een stuk zwaarder dan voorgaande weekenden. Op veler verzoek hebben we tot slot speciaal voor jullie – helemaal gratis – even de tijden toegevoegd om te zien hoe de verhoudingen liggen.

Uitslag eerste vrije training GP Australië 2022:

Sainz (1:19.806) Leclerc (1:20.377) Pérez (1:20.399) VERSTAPPEN (1:20.626) Norris (1:20.878) Ocon (1:21.004) Hamilton (1:21.027) Ricciardo (1:21.155) Alonso (1:21.229) Bottas (1:21.247) Tsunoda (1:21.289) Russell (1:21.457) Vettel (1:21.661) Gasly (1:21.701) Guanyu (1:21.821) Stroll (1:21.869) Albon (1:22.754) Magnussen (1:23.186) Latifi (1:23.924) Schumacher (1:24.349)

Tweede vrije training

Dan we door met de tweede vrije trainingen van de GP Australië 2022. Ook hier waren het Red Bull en Ferrari die de toon zetten. Ja, Leclerc was sneller dan Verstappen. Het verschil is echter niet groot. Zeker niet als je de context meenement. Telkens toen Verstappen ging aanzetten voor een snelle ronde, had hij last van verkeer en een blokkerend wiel bij het aanremmen. Uiteindelijk zat hij 0,245 achter de Monegask.

Wat verder opviel: Alpine heeft snelheid gevonden in FP2. Alonso was zelfs sneller dan Pérez! Ocon zette een zesde tijd neer. Het ging ietsje beter met Haas, maar het is duidelijk dat ze het hier iets zwaarder hebben. Opvallend: Valtteri Bottas is vooralsnog sneller dan zijn voormalig teamgenoot en zijn opvolger. Pech voor Vettel, zijn auto deed het niet.

Uitslag eerste vrije trainingen GP Australië 2022:

Leclerc (1:18.978) VERSTAPPEN (1:19.223) Sainz (1:19.376) Alonso (1:19.537) Pérez (1:19.658) Ocon (1:19.842) Bottas (1:20.055) Norris (1:20.100) Gasly (1:20.142) Ricciardo (1:20.203) Russell (1:20.212) Tsunoda (1:20.424) Hamilton (1:20.521) Stroll (1:20.611) Guanyu (1:21.063) Magnussen (1:21.191) Albon (1:21.912) Schumacher (1:21.974) Latifi (1:22.307)

Vettel (geen tijd)

De volgende sessie, de derde vrije training, is morgen van 05:00 tot 06:00. Lees hier alle tijden en wat je moet weten van de GP Australië 2022!