Mazda SkyActiv-D 3.3: dit zijn de specificaties van de dikke diesel

We hebben de specificaties van de Maza zes-in-lijn diesel voor je, de SkyActiv-D.

Mazda is een merk dat ons wel vaker verrast met bijzondere motoren: kleine zescilinders (de Mazda MX-3!), SkyActiv-X en wankelmotoren. Ook als het om diesels gaat, heeft Mazda bijzondere motoren gebouwd. Wat te denken van de Comprex-motoren met mechanische compressor? Ja, dat soort toffe dingen deed Mazda.

En Mazda gaat door met het bouwen van toffe (afwijkende) motoren, want dit is hun laatste wapenfeit: de SkyActiv-D 3.3. We wisten dat deze motor er aan kwam, maar we hebben nu ook de specificaties voor je.

Specificaties Mazda SkyActiv-D 3.3

Het is een zes-in-lijn motor met een slagvolume van 3.3 liter. Dat is groter dan de 2.9 liter zes-in-lijn van Mercedes of de 3.0 van BMW. Het is niet zo dat de Mazda meer vermogen heeft. Integendeel, het is juist flink minder. Maximaal is de motor goed voor 228 pk tussen 3.800 en 4.000 toeren. Het koppel bedraagt 500 Nm, beschikbaar van 1.500 tot 3.000 toeren.

Dat is dan de instapper. Er is een sterkere versie, dat is dezelfde motor, maar dan met 48V-ondersteuning. Dit is een kleine elektrische motor die de verbrandingsmotor ondersteunt bij het wegrijden en accelereren. Het systeemvermogen van deze versie is 251 pk bij 3.750 toeren en 550 Nm. Dat koppel is beschikbaar van 1.500 tot 2.400 toeren.

De motoren worden beschikbaar in de Mazda CX-60. In beide gevallen krijg je een achttraps automaat standaard. Ook vierwielaandrijving zit erop. Het is wel een AWD-systeem dat in basis achterwielaangedreven is, dus de puristen zullen ervan smullen.

Tot slot nog een paar details van de Mazda SkyActiv-D: De CX-60 weegt namelijk zo’n 1.900 kilogram en knalt met deze diesel in 7,3 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 220 km/u. Mazda zegt niet of deze specificaties gelden voor de 228 pk-versie of 251 pk-variant.

Concurrentie

Dat zijn overigens geen heel schokkende cijfers. De BMW X3 xDrive30d heeft ook een zes-in-lijn diesel, maar levert 285 pk en 650 Nm. Deze gaat namelijk in 5,7 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 245 km/u, aanzienlijk sneller dus. En dan is er nog een sterkere X3 M40d (of Alpina XD3).

Onze inschatting is dat Mazda zich maximaal heeft gericht op een zo gunstig mogelijk verbruik en dus uitstoot. Dat zien we ook bij andere SkyActiv-motoren die relatief groot zijn, maar een laag specifiek vermogen en koppel hebben.

Of het door Mazda komt, weten we niet zeker, maar Mercedes zal speciaal voor de de nieuwe GLC óók een zescilinder diesel leveren. Deze optie is opmerkelijk genoeg niet mogelijk voor de C-Klasse sedan of Estate.

Overigens levert Jaguar Land Rover óók een zes-in-lijn diesel (de ‘D300’) voor hun F-Pace en Range Rover Velar. Mazda bevindt zich in goed gezelschap. Of de diesel naar Nederland komt, is nog niet zeker. Waarschijnlijk dat de PHEV (die er ook komt) interessanter is voor onze markt.

