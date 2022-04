GP Australië 2022: tijden en wat je moet weten

De GP Australië 2022 staat dit weekend voor de deur. Hier lees je alles wat jet moet weten over de race van komend weekend!

Het heeft eventjes geduurd, maar eindelijk is er weer een GP in Australië. De race in Melbourne staat al sinds 1996 op de kalender, maar de afgelopen twee seizoenen hebben we ‘m moeten missen. De reden is vrij simpel uiteraard: corona.

Nu dat grotendeels achter de rug lijkt te zijn, open Australië zijn grenzen iets meer voor dit soort evenementen. Houd er wel rekening mee dat er nog wel wat restricties zijn. Sporters en teamleden zullen dus nog wel afstand moeten houden en mondkapjes moeten dragen. Maar hey, wat maakt het uit. We kunnen racen!

We beginnen even met de tijden van de GP Australië 2022:

8 April

05:00 – 06:00 | Eerste vrije training

08:00 – 09:00 | Tweede vrije training

9 april

05:00 – 06:00 | Derde vrije training

08:00 – 09:00 | Kwalificatie

10 april

07:00 – 09:00 | Race

GP Australië

De GP van Australië staat al jarenlang steevast op de agenda van de Formule 1. De laatste paar jaren is het de openingsrace van het nieuwe seizoen geweest.

Toen de F1 nog op Adelaide reed, was de GP Australië de laatste race van de kalender. Na de verhuizing naar Melbourne werd het juist de eerste race. Alleen in 2006 was dat niet het geval, vanwege de gemenebestspelen.

Oh ja, in 2020 viel het ernstig in duigen. Alles leek goed te gaan voor de race, maar toen besloot de overheid dat corona wel degelijk een dingetje was en dat de race niet door kon gaan. Dat getouwtrek was trouwens een kostendingetje. Het niet doorlaten gaan van de race kost miljoenen.

Enfin, wegens restricties was het erg lastig om 2021 terug te keren, dus kunnen we nu eindelijk weer gaan rijden. De enige vaccinatieonthouder van de F1, de chauffeur van de medical car, Alan van der Merwe, rijdt sowieso dit seizoen niet mee.

Dus geen Djokovic achtige praktijken dit weekend. Over covid-19 gesproken, Sebastian Vettel is klachtenvrij en zal aan de start verschijnen.

Het circuit: Albert Park

Albert Park is een semi permanent stratencircuit. Een van de nadelen was altijd dat inhalen best wel lastig was. Daarom is de baan op heel veel punten aangepast. We rijden alsnog 58 ronden, maar de rondetijden kunnen wel ietsje afwijken. De baan is op diverse punten breder gemaakt.

De apex bij bocht een is verlegd en er zijn maar liefst 4 DRS-zones. Verstappen en Leclerc zullen elkaar lekker kunnen vermaken, waarschijnlijk. Bocht 2 en 3 zijn vier meter breder geworden, waardoor je beter de voorganger moet kunnen volgen.

Normaal gesproken zeggen we dat dit een perfect circuit is voor een één stops-strategie. Maar daar komen we zo nog eventjes op terug…

GP Australië: resultaten van 2019

Eh, ja. Dat is eventjes graven. De laatste keer dat we reden op dit circuit, was in 2019. Drie jaar geleden dus. De banden, auto’s en de baan zijn behoorlijk afwijkend, dus het is een kleine indicatie

Hoe ging het ook alweer met de kwalificatie van de GP van Australië 2019?

De Formule 1 wereld werd dit weekend geschokt met het plotselinge overlijden van Charlie Whiting, de racedirector voor Michael Masi. Na een lange periode van afwezigheid kwam Robert Kubica weer terug om voor Williams te rijden.

Ja, zo lang is de laatste race in Australië geleden. De kwalificatie zelf was niet spannend. Mercedes was ongenaakbaar. Lewis Hamilton pakte pole met 1:20.486. Verstappen was weliswaar vierde, maar bijna een seconde langzamer.

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP van Australië 2019?

Dat was geweldige vent Valtteri Bottas. In ronde 57 (van de 58) zette hij een tijd van 1:25.580 neer. Daarvoor kreeg Bottas een extra punt. De GP van Australië 2019 is namelijk de eerste race waarbij met een punt gaf voor de snelste ronde (sinds 1959).

Hoe zag het podium eruit bij de GP van Australië 2021?

Bottas was bij de start beter weg dan Hamilton en won de race. Hamilton eindigde vanwege een slechte strategie als tweede en Verstappen werd derde.

Wat je moet weten over de GP Australië 2022

Er valt een hele hoop te vertellen over de GP van Australië 2022 en dat gaan we dus ook eventjes doen. Naast het feit dat het cool is dat er Down Under gereden wordt, is er ook een hele hoop anders.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Australië 2022?

Dit is een interessante, want Pirelli wijkt af van wat ze normaal doen. Sinds 2019 rijden ze met hard, medium en soft banden. Deze compounds zijn dan stiekem C1, C2, C3, C4 en C5.

Normaliter zijn het drie compounds die vlak bij elkaar zitten. Echter, volgens Pirelli is het verschil tussen C2, C3 en C4 te klein. Daarom is er gekozen voor C2, C3 en C5.

Dit betekent dat de witte band erg hard is, de C3 precies in het midden en de rode band meteen heel erg zacht. Dit moet zorgen voor meer spektakel op de baan qua strategieën. Volgens Pirelli is Albert Park het beste circuit om het uit te proberen.

Reken maar dat de teams de verschillen gaan testen in de vrije trainingen. Het kan dus zijn dat teams wellicht een tweestops-strategie gaan proberen. Wegrijden met C3, dan wisselen voor een lange stint met C2 en dan de laatste paar rondes C5.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Australië 2022?

Vrijdag is het droog en licht bewolkt. Er staat nauwelijks wind. De maximumtemperatuur zal zo’n 23 graden zijn. Op zaterdag zal de temperatuur stijgen naar 25 graden Celsius. Het blijft licht bewolkt, de regenkans is minimaal en er is bijna geen wind.

Op zondag zal de temperatuur stijgen naar 26 graden. Nog altijd is er zo goed als geen kans op regen. Wat wel speelt: de wint. Het gaat namelijk een stuk harder waaien. Het is nog niet duidelijk hoe de auto’s daar dit seizoen precies op reageren.

Welke kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Australië 2022?

Australië is een circuit dat behoorlijk vel afwijkt van de twee banen waar we net gereden hebben. Het is wel duidelijk dat Red Bull en Ferrari het beste pakket hebben tot nu toe. Wat dat betreft moet Verstappen dus sowieso kans maken op het podium, mits er geen technische problemen zijn.

De Ferrari van Leclerc ‘ziet’ er sneller, betrouwbaarder en stabieler uit. Het is wel duidelijk dat Verstappen nog een stapje voor heeft op Sainz, die nog bezig is om de F1-75 de baas te zijn. Een strijd om P1 zal erin kunnen zitten. We verwachten nog niet dat Mercedes het lek boven heeft en ineens snel zal zijn.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max Verstappen bij de Australië 2022?

Die zeggen min of meer hetzelfde. De grootste favoriet voor pole position en de winst is in beide gevallen, als we kijken naar de wedkantoren. Het verschil met Charles Leclerc is echter minimaal.

Waar kan ik de GP van Australië 2022 kijken?

Er zijn dit jaar diverse manieren om de race te volgen. Elke manier heeft zo zijn voor en nadelen.

Streams

Het makkelijkste is om een stream op het internet te zoeken. Dit heeft als voordeel dat het gratis is. Het nadeel is de lage kwaliteit, de beroerde verbinding en waarschijnlijk een compleet andere taal. Niet ideaal dus. Maar ja, het is gratis. Check hier ons overzicht met streams.

F1TV

Als je fan bent, is dit het overwegen waard. F1TV kost je 60 euro, maar is een jaar geldig. Dus nu afsluiten en je zit tot volgens jaar gebakken met alles wat met F1 te maken heeft. Je kunt kiezen uit schermen met de race, data, cockpit-view en ga zo maar door. Ook kun je het commentaar kiezen. Ook vet:je kan oude races terugkijken. De GP van Singapore 2000 is een klassieker!

Viaplay

Het is ‘de’ manier hoe je Formule 1 moet kijken in Nederland. NENT heeft enorm veel geld neergelegd voor de Nederlandse rechten. De beeldkwaliteit is niet altijd denderend, maar volgens NENT ligt dat niet aan NENT. De shows eromheen en het commentaar zijn compleet anders dan Ziggo. Zelfs Tom Coronel is rustig en verstandig. Het is een stuk professioneler. Sommigen zouden het saai kunnen noemen. Viaplay is 9,99 euro per maan.

Grand Prix Radio

Dat was nooit het probleem met Olav Mol. F1 is een entertainment-sport, dus waarom geen vermakelijk commentaar? Ja kan hem beluisteren via Grand Prix Radio. Tijdens de vrije trainingen hoor je drie keer per uur wat er gebeurt op de baan. De kwalificatie en de race worden in geheel verslagen. Er is via de app zelfs een manier om het commentaar synchroon te laten lopen met het beeld.

VPN

Tip: Elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Een stream is niet legaal en wellicht heb je niet zin in nog meer media-abonnementen. Met een eenvoudige VPN kun je gratis kijken via ServusTV. Dat is een Oostenrijkse zender, lekker veel interviews met Marko en Wolff). Ook via RTL Luxembourg kun je de race volgen.

Voorspelling Autoblog-redactie GP Australië 2022

We hebben hier op de redactie drie leden die echt bezeten zijn van Formule 1. Deze heren weten precies van de hoed en de rand. Hun voorspellingen zijn altijd waar, tenzij ze afwijken van de werkelijkheid.

Michael

Leclerc Verstappen Pérez

Hoe laat moet de wekker gezet worden zondag? Man man man. Ok, nou dan hebben we in ieder geval nog iets aan onze zondag zullen we maar zeggen. Ik ontkom er niet aan om Charles en Max samen in ieder geval op het podium te zetten.



Wat er daarnaast gebeurt, lastig. Ik vind Perez erg wisselvallig. Maar dat betekent ook dat hij af en toe WEL zal shinen. Ik geef hem de 3e plek en Charles op 1 en Max op twee. Michael, heeft alle racerondes van Jo Winckelhock in zijn geheugen gegrift staan.

Wouter

Verstappen Leclerc Sainz

Ga je als F1-fan zondag voor ontbijt op bed of voor de hele vroege borrelnootjes en bier? Niet het ideale schema, maar ach daar mogen we niet over klagen. Hamilton, die heeft het pas zwaar en een verbetering zit nog niet in het vat. Deze keer blijft Verstappen Leclerc voor. Wouter, schijnt een Thierry Boutsen pyama te hebben.

Jaap

Pérez Sainz Verstappen

Na drie jaar weer een race in Australië, noice. De vorige keer dat het circus op Albert Park was ging het helemaal mis met de Rona, maar dat is nu een distant memory. Eindelijk weer een keertje nostalgisch vroeg opstaan met de andere echte fans voor een race…



Voor de hand liggend zou zijn om voor Leclerc of Verstappen te kiezen als winnaar. Maar ik denk dat Perez en Sainz het hun teammaten lastig gaan maken dit weekend. Dus ik ga voor een zege van Perez voor Sainz en Verstappen. Jaap, koestert heimelijke gevoelens jegens Gaston Mazzacane.

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race. Komt dat zien!