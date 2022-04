Einde Europese Ford Mondeo, laatste exemplaar gebouwd

Het einde voor de Europese Ford Mondeo is aangebroken. Het laatste exemplaar rolde zojuist van de band.

Soms zijn auto’s zo populair, dat je ze met een complete bevolkingsgroep kan identificeren. De Labour-premierkandidaat Tony Blair deed het met de Ford Mondeo. Om de gemiddelde, hardwerkende familieman aan te duiden, werd de term ‘Mondeo Man’ gebezigd.

Een weetje waar je verder niets aan hebt: aanvankelijk was het ‘Sierra Man’, maar toen die werd opgevolgd door de Mondeo, veranderde de naam van het electoraat van Blair mee. Mede deze benadering hielp Blair in 1997 aan de overwinning.

Opvolger Sierra

De Ford Mondeo was een auto voor de gemiddelde man, maar het was zeker niet een gemiddelde auto. In 1992 verschijnt de voorwielaangedreven auto op de markt als de opvolger van de voorwielaangedreven Ford Sierra. In tegenstelling tot wat je zou kunnen aannemen, zijn de rij-eigenschappen nu de USP van de middenklasser.

Prijs, uitrusting, ruimte: allemaal conform klasse, maar het reed uit de kunst. De naam ‘Mondeo’ komt van het feit dat de auto mondiaal populair moest zijn.

Het was een wereldauto. In de VS werd de Europese Ford Mondeo als Mercury Mystique en Ford Contour verkocht. Daar is het trouwens geen succes. Wegligging, verfijning en stuurgedrag vindt men in de VS minder belangrijk. Men vindt de auto te duur en te krap.

De faceliftversie kan er weinig tegenin brengen, maar scoort wel in Europa. Ondanks dat Ford zelf spreekt van een facelift, is bijna elk paneel anders. Alleen het dak is hetzelfde, evenals de deuren. Oh, en bij de stationwagon blijft de achterkant min of meer gelijk.

Passat-imitatie

De tweede generatie Europese Ford Mondeo komt in 2000 op de markt. Het is overduidelijk dat Ford heeft gekeken naar de Volkswagen Passat. Dit betekent een veel hoogwaardiger interieur én een zakelijk vormgegeven exterieur. Wat blijft zijn de uiterst puike rijeigenschappen.

De Ford Mondeo was niet helemaal wereldauto meer. In de VS werd de auto opgevolgd door de Ford Fusion. Een ding dat Ford niet direct op orde had: diesels. De 1.8 TDdi’s waren traag, rumoerig en niet eens zo zuinig.

Echter, de 1.8 TDCi Duratorqs die later op de markt komen zijn vlot, stil en zuinig. Het is de perfecte auto voor de midden-manager met 2,3 kinderen, Golden Retriever en een Viva-lezende eega.

In 2006 gaat dit type uitproductie. Echter, in China wordt de generatie nog tot 2009 geleverd. Van 2001 kun tot 2007 kun je deze generatie Mondeo in Taiwan bestellen als Ford Metrostar (waar men de auto ook bouwt).

Ford Metrostar (Taiwan) Chinese Mondeo

Europese Ford Mondeo voor James Bond!

In 2006 verschijnt de derde generatie. Deze is ontworpen volgens de Kinetic Design-taal. Iedereen zal de auto herinneren als de huurauto van James Bond, die om onduidelijke redenen 15 seconden in beeld is. De Mondeo staat op het EUCD-platform waar ook auto’s als de Ford Galaxy en Volvo S80 op staan.

De Mondeo is mede daardoor een van de ruimere auto’s in zijn klasse. Oh ja, rijden doet ‘ie ook uit de kunst. Het verval in verkopen wordt een beetje gemaskeerd door de zuinige Econetic-versies die je in Nederland kunt rijden tegen een gunstig bijtellingstarief.

Laatste kans Europese Ford Mondeo

De vierde generatie van de Europese Ford Mondeo was een hele bevalling in 2013. De auto was nu verregaand identiek aan zijn Amerikaanse evenknie, de Ford Fusion. Weer een wereldauto dus, alhoewel de Europese versies in Valencia worden gebouwd en de Amerikaanse versies in Flat Rock, Michigan. Sinds 2013 is de eenvoudige, middenklasse sedan (en liftback of stationwagon) geen populaire variant meer.

Liever een kleinere premium crossover dan een kloeke auto. Ford probeert te pareren met het Vignale-label. Dat is de premium-Mondeo met een hoogwaardige uitstraling en zeer luxe uitrusting. Ook is er een hybride-verise met Aktinson-benzinemotor. Ondanks dat die in de praktijk erg zuinig kan zijn, komt dat er op papier niet helemaal uit.

Geen bijtellingstunters voor Ford ditmaal. Maar ook in de rest van de wereld zit men er niet op te wachten. De Mondeo Man is de Kuga Man geworden. of de Puma man als de kinderen het huis uit zijn.

De Chinese Ford Mondeo is sinds kort in productie

De Ford Fusion gaat in 2020 al uit productie. de tijd is nu aangebroken voor de Europese Ford Mondeo. De Chinese versie (afbeelding boven) is net in productie genomen en komt niet naar Europa. Het laatste exemplaar liep in op 4 april van de band in Valencia.

Op 4 april rolde dit laatste exemplaar van de Europese Ford Mondeo van de band in Valencia.

Het was een sedan, in anoniem grijs. Niet opvallend, maar het zal alsnog een dijk van een auto zijn. Maar ja, hoe goed een auto is en hoe fijn deze rijdt is al lang niet meer van belang om een auto te verkopen, helaas. Gelukkig hebben we de foto’s nog.

Meer lezen? Check hier onze special van de eerste generatie Ford Focus!