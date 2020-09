'Vuilnisbak en autonome auto hebben vergelijkbaar verkeersrisico' - Autoblog.nl

Een Scheveningse vuilnisbak heeft weinig met autonome auto’s te maken, zou je denken, maar niets is minder waar.

Autonome auto’s brengen veel uitdagingen met zich mee. En dan hebben we het niet alleen over technische uitdagingen. Ook juridisch en verzekeringstechnisch gezien zijn er lastige vraagstukken. Wie er bijvoorbeeld aansprakelijk is bij een aanrijding.

Om deze vraagstukken omtrent zelfrijdende auto’s op te lossen kan een vuilnisbak een handje helpen. Ja, je leest het goed, een vuilnisbak. Het gaat echter niet om een gewone vuilnisbak, maar een autonome vuilnisbak. Die kun je deze week op de Scheveningse boulevard tegenkomen.

In tegenstelling tot een normale prullenbak die niet van zijn plek komt, begeeft deze prullenbak zich tussen de mensen. Op deze manier moeten ze erop attent gemaakt worden hun afval weg te gooien. De vuilnisbak kan zelfstandig tussen het publiek navigeren heeft een topsnelheid van vijf kilometer per uur.

Dan blijft nog de vraag open: wat heeft dit in vredesnaam met auto’s te maken? Als het om verzekeringen gaat heel veel, aldus verzekeringsadviseur Aon. “Het verschil tussen een zelfrijdende auto en een zelfrijdende vuilnisrobot is in die zin niet heel groot. Het gaat om een vergelijkbaar verkeersrisico,” zegt Evert-Jeen van der Meer van Aon.

Het bedrijf, dat zich veel bezighoudt zelfrijdende auto’s, gebruikt daarom de vuilnisbak om data te verzamelen. Data verzamelen uit een prullenbak deed je vroeger door er papieren uit te vissen, maar tegenwoordig gaat dat anders. De slimme vuilnisbak verzamelt namelijk zelf data die volgens Aon hun “inzichten in verkeersrisico’s verder kunnen verrijken”. Vuilnisbakken moet je dus niet onderschatten vandaag de dag.