Zo kan TomTom Tesla helpen met Autopilot - Autoblog.nl

TomTom kan met RoadCheck Autopilot-achtige systemen helpen verbeteren.

De filmpjes van Tesla’s die met flinke snelheid en zonder te remmen tegen een obstakel aan rammen, wie kent ze niet? Vaak staat er als bijschrift of in de titel dat Autopilot actief was. Of dat waar is of niet, is achteraf gezien natuurlijk lastig om na te gaan. Wat we echter wél weten, is dat die zelfrijdende technologie nog helemaal niet uitontwikkeld is. Je moet altijd blijven opletten, hoe vertrouwend het ook voelt.

Willem Strijbosch, hoofd autonoom rijden bij TomTom, geeft bij de BNR Nationale Autoshow een anekdote over die Autopilot. “Tesla-rijders zullen het vast kennen. Je neemt een afrit, maar je merkt dat de Tesla met een aardige snelheid richting de bocht rijdt. Dan denk je, hm, toch maar even ingrijpen.”

Strijbosch stelt dat Tesla’s – en andere (bijna) autonome auto’s – vaker problemen hebben met specifieke stukken wegen. Scherpe bochten, bijvoorbeeld, maar tunnels ook. En als je als autofabrikant wéét dat je bestuurders altijd op specifieke punten ingrijpen, zou het niet beter zijn als de auto daar standaard stopt met autonoom rijden?

Welnu, dat is wat TomTom heeft ontwikkeld met RoadCheck. Deze software weet welke stukken weg veilig zijn voor autonome auto’s en kan de autonome functies voor dat stukje van de weg uitschakelen. Zo zou het kunnen dat je tijdens het semi-autonoom rijden een melding van je auto krijgt, dat je een stuk weg benadert waar deze niet zelfstandig kan rijden. Dan krijg jij, als bestuurder, de controle weer in handen om zo de weg veilig te vervolgen.

Het werkt zo. RoadCheck monitort bij auto’s wanneer autonoom rijden wordt in- en uitgeschakeld. Merkt TomTom dat weggebruikers bij een specifieke bocht altijd ingrijpen? Dan kan dat betekenen dat de auto die bocht niet goed begrijpt. In dat geval kan RoadCheck tegen de autofabrikant zeggen dat dat stukje weg niet veilig is voor autonoom rijden. De autofabrikant kan er weer voor kiezen om die melding te negeren, of autonoom rijden daar even uit te schakelen. Dan kan de autofabrikant onderzoeken wat er precies mis is met die bocht, om via een softwareupdate het probleem te kunnen verhelpen.

Er zijn wel een aantal mitsen en maren. Zo bepaalt de autofabrikant altijd wat het zelf doet met een melding van RoadCheck. TomTom kan dus zeggen dat een stukje weg onveilig is voor autonoom rijden, maar daar kan de autofabrikant maling aan hebben. Het tweede – en groter puntje – is dat fabrikanten het systeem zelf moeten ondersteunen.

Op dit moment ondersteunt niemand het systeem. Pas volgend jaar kan je een auto kopen waar dit in zit, zegt Strijbosch. Althans, als je in de VS woont, dan. Want voor Europese auto’s zijn er nog geen plannen. Wel benadrukt Strijbosch dat ze met autofabrikanten in gesprek zijn, maar concrete data en automerken kon hij niet noemen. Wel heeft TomTom de ambitie om dit in iedere auto die autonoom kan rijden te hebben. “Om er zo zeker van te zijn dat alle autonome auto’s zo veilig mogelijk zijn.”

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: LeasePlan-baas Tex Gunning pleit voor meer laadpalen in Nederlandse binnensteden. En Wouter test de nieuwste Bentley Bentayga.

Foto: Basis Model 3 van VBarchetta, via Autojunk.nl.