BMW M3 G80 en M4 G82 zijn officieel [video] - Autoblog.nl

Klik snel verder, want de nieuwe BMW M3 G80 en M4 G82 zijn zoveel meer dan een opvallende neus en veel pk’s.

Het is altijd weer een feestje als BMW een nieuwe generatie M3 (en tegenwoordig ook M4) naar voren brengt. Dit jaar misschien wel extra speciaal, want het is 35 jaar geleden dat de eerste generatie M3 aan de wereld werd voorgesteld op de IAA in Frankfurt. In die periode is er een hoop anders geworden. Elke generatie M3 heeft zijn eigen unieke aspecten. Ook de nieuwe BMW M3 G80 en M4 G82 hebben voldoende unieke kenmerken.

Wouter heeft al uitgebreid kennis gemaakt met de nieuwe BMW M3 in de bijzondere Isle of Man Green kleur. Je kunt de video hieronder bekijken.

BMW M3 G80 en M4 G82 uitvoeringen

De beschikbare uitvoeringen van de modellen verdienen een eigen kopje, want het zijn er nogal wat. We beginnen bij het begin. Je hebt de M3, M3 Competition, M4 en M4 Competition. In de basis hebben de auto’s achterwielaandrijving. Vanaf de zomer in 2021 zijn de M3 Competition en M4 Competition ook met M xDrive te krijgen. Dit systeem kennen we al van de de M5 en M8 en werkt tamelijk briljant.

Verder kun je met de gewone BMW M3 G80 en M4 G82 kiezen voor een handgeschakelde zesversnellingsbak. Om je toch nog een beetje te helpen heeft de handbak een automatische tussengas functie. De Competition heeft altijd de M Steptronic automaat.

De verschillen

Je hebt dus een reguliere en een Competition uitvoering. Beide modellen hebben een zes-in-lijn M TwinPower Turbo benzinemotor. De BMW M3 en M4 zijn goed voor 480 pk en 550 Nm koppel. Als Competition heb je 510 pk en 650 Nm koppel tot je beschikking.

De verschillen zitten hem in tienden van seconden. De M3 en M4 met 480 pk doen 0-100 in 4,2 seconden. De Competition weet hetzelfde trucje in slechts 3,9 seconden te doen. En waar de gewone variant 13,7 seconden nodig heeft voor een 0-200 km/u sprint, doet de Competition dit in slechts 12,5 seconden.

M Drift Analyser

Met de vorige generatie M3 en M4 introduceerde BMW de Smokey Burnout. Een niet zo briljante functie die je nauwelijks gebruikt. Wel briljant is de introductie van de M Drift Analyser op de nieuwe generatie M3 en M4. Deze functie is via iDrive op te roepen. De M Drift Analyser meet een drift als jij de M3 of M4 dwars gooit. Vervolgens gaat er een timer lopen en kun je zo je eigen records verbreken. Ook geeft de auto je een score: één ster is matig, vijf sterren is fantastisch. In hetzelfde systeem kun je geregistreerde drifts uit het verleden terugvinden. Zo kun je aan je vrienden laten zien wat voor een eindbaas je bent.

Feiten over de BMW M3 G80 en M4 G82

Hieronder een korte opsomming van een aantal interessante feiten over de nieuwe generatie BMW M3 G80 en M4 G82.

Voor 275/40 ZR18 banden, achter 285/35 ZR19

Standaard LED-verlichting voor en achter. Adaptieve LED met laserlicht is een optie

Nieuwe kleuren zoals Sao Paulo Yellow, Toronto Red en Isle of Man Green

M Carbon Exterior Package: één optie voor al je carbon frutsels.

M Traction Control: tractiecontrole met 10 verschillende standen

Standaard carbon dak. Normaal uitschuifbaar dak is gratis optie

BMW M3 en M4: welke moet je hebben?

De hamvraag is: welke moet je straks kopen? Om te zien hoe Nederlanders denken hebben we de verkoopcijfers van de M3 en M4 opgevraagd bij BMW Nederland. De M4 komt als duidelijke winnaar uit de bus. Sinds 2016 zijn er 150 stuks van de Coupé in Nederland verkocht. Van de Cabrio werden nog eens 75 stuks verkocht. Daarmee kom je op een totaal van 225 verkopen.

Van de M3 zijn sinds 2016 slechts 83 exemplaren verkocht. Dit maakt de M4 een klap populairder in ons land. De aantallen die via de import naar Nederland zijn gehaald zijn niet meegenomen in deze cijfers. Het gaat hier puur om auto’s die bij de Nederlandse BMW dealer zijn verkocht.

BMW M3 G80 en M4 G82 beschikbaarheid

De marktlancering van de nieuwe M3 en M4 volgt in maart 2021. Prijzen worden pas in een later stadium bekendgemaakt. Wil je een M3 en M4 met vierwielaandrijving hebben dan moet je geduld hebben. Die komt pas in de zomer van volgend jaar.