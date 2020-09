BMW 545e: meer power voor minder geld - Autoblog.nl

We kunnen exclusief de prijs melden van de gloednieuwe BMW 545e. Als bonus hebben we ook de prijs van de 530e Touring.

We gaan deze middag vrolijk door met BMW-nieuws. Naast het motorenaanbod van de 1 Serie is ook het motorengamma van de 5 Serie uitgebreid. Het gaat om uitbreiding op het vlak van hybrides. BMW-puristen zullen hier misschien niet direct enthousiast van worden, maar: wees niet te snel met je oordeel.

BMW 545e

BMW introduceerde vorige maand een nieuwe versie van de gefacelifte 5 Serie: de 545e. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een hybride. Dat betekent in dit geval niet dat het om een lullig blokje gaat, zoals bij bijvoorbeeld de i8. De vierwielaangedreven 545e combineert namelijk een zescilinder met een elektromotor. Samen zijn deze goed voor een systeemvermogen van 394 pk.

Krachtigste 5 Serie

Daarmee is de 545e momenteel de krachtigste 5 Serie onder de M5. De 540i en 540d moeten het namelijk doen met respectievelijk 333 pk en 340 pk. Er is nog meer goed nieuws: het is een hybride en dat zie je terug in de Nederlandse prijs.

Prijs BMW 545e

BMW heeft de prijs nog niet officieel bekendgemaakt, maar gelukkig hebben nog de welbekende man in de regenjas. Die wist te melden dat de 545e €71.995 gaat kosten. Daar zitten waarschijnlijk de kosten rijklaar maken nog niet bij, maar alsnog is de 545e goedkoper dan de 540i. De 540i xDrive staat namelijk voor €80.788,10 in de prijslijsten. De dieseltopper is de 540d, die vanaf €88.413,60 te krijgen is.

Prijs BMW 530e Touring

BMW voegt ook nog een andere hybride toe aan het gamma, de 530e Touring. De 530e kenden we al, maar die is er nu dus ook in stationwagenvorm. De achterwielaangedreven versie krijgt een prijskaartje van €66.575,10. De xDrive is er vanaf €69.795,60.

De 530e Touring is per direct te bestellen, de 545e staat op dit moment nog niet in de configurator.